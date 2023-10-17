В Укрзализныце предупредили об изменениях курсирования ряда поездов в направлении гор

Ремонт на железнодорожной дороге. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця продолжает ремонтные работы на участке Надворная — Делятин и Микуличин — Ворохта до конца ноября. В результате этого меняются маршруты курсирования ряда поездов в определенные даты месяца.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Изменения курсирования поездов

В Укрзализныце рассказали, что завершение этих работ накануне входа в зимний период перевозок позволит железнодорожникам обеспечить качество перевозок пассажиров в направлении гор.

Это будет касаться следующих рейсов:

поезд №6/5 Запорожье — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 5, 7, 13, 15, 19, 21, 27 и 29 ноября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28 и 30 ноября;

поезд №15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 ноября, и из Ивано-Франковска в Харьков 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27 и 29 ноября;

поезд №95/96 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 6-9, 13-16, 20-23, 27 -30 ноября;

поезд №26/25 Одесса — Рахов будет курсировать в Черновцы 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Черновцов в Одессу 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ноября;

поезд №130/129 Кременчуг — Ворохта будет курсировать в Черновцы 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 ноября, и из Черновцов в Кременчуг 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27, 29 ноября;

поезд №55/56 Киев — Ивано-Франковск/Рахов будет курсировать в Черновцы 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Черновцов в Киев 6-9, 13-16, 20-23, 27 -30 ноября;

поезд №357/358 Киев — Ворохта будет курсировать до станции Коломыя 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Коломыи в Киев 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ноября.

"Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании своих поездок", — говорится в сообщении.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця продолжает системное обновление подвижного состава. Акционерное общество сообщает об успешном завершении тендера и подписании договора на 44 пассажирских вагона.

Также мы писали, что Укрзализныця анонсировала новый международный поезд в Варшаву. При этом компания показала и свой современный поезд в Украине.

Добавим, в Украине на вокзалах и поездах Укрзализныци начали свою работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Ключевой задачей сотрудников будет контроль ситуации безопасности пассажирских перевозок и быстрая реакция на вероятные инциденты во время путешествий.