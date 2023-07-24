В Укрзалізниці нагадали, як придбати квитки зі спецрезерву для військових
В Укрзалізниці запровадили придбання квитків зі спецрезерву для військових, які їдуть у відрядження чи відпустку. Це зробили для того, щоб усі захисники та захисниці могли швидше діставатися своїх близьких.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Як придбати квиток
Повідомляється, що відповідні броні розподіляють військові комендатури. Придбати такі квитки можна тоді, як всі заявки від військових уже задоволені. Важливо, що відбувається це не раніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда.
Як придбати квиток:
- звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури (комендатури знаходяться у Львові, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську, ст. ім. Т. Шевченка, Знамʼянці, Одесі, Миколаєві, Подільську, Харкові, Полтаві, Конотопі, Києві, Житомирі, Козятині, Жмеринці, Дніпрі, Запоріжжі та Покровську). Також можна зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222. Оператори детально проконсультують пасажира по всьому процесу;
- після цього у військовій комендатурі видадуть талон на придбання квитка після того, як військовий пред'явить військовий квиток та документ, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день (посвідчення про відрядження, відпускний квиток);
- відповідний талон треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі на будь-якому вокзалі. За цим документом пасажиру виведуть з-під спеціальної броні квиток і тут же його можна придбати.
"Якщо в місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури — скористатись спеціальною бронею можна також у всіх касах за предʼявлення ВПД (військового проїзного документа), який дає право на безкоштовну поїздку. Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах", — додають в УЗ.
Нагадаємо, вагони Укрзалізниці міжнародного класу габариту RIC курсують на варшавському напрямку. У таких вагонах передбачений додатковий комфорт. Однак їхня кількість обмежена.
Також ми писали, що в Укрзалізниці оновили систему купівлі онлайн-квитків. Відтепер українці зможуть придбати залізничні квитки з пересадкою, зокрема і під час поїздки в межах одного поїзда.