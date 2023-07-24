В Укрзалізниці нагадали, як придбати квитки зі спецрезерву для військових

Придбання квитків на потяг у касі. Фото: google

В Укрзалізниці запровадили придбання квитків зі спецрезерву для військових, які їдуть у відрядження чи відпустку. Це зробили для того, щоб усі захисники та захисниці могли швидше діставатися своїх близьких.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Як придбати квиток

Повідомляється, що відповідні броні розподіляють військові комендатури. Придбати такі квитки можна тоді, як всі заявки від військових уже задоволені. Важливо, що відбувається це не раніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда.

Як придбати квиток:

звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури (комендатури знаходяться у Львові, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську, ст. ім. Т. Шевченка, Знамʼянці, Одесі, Миколаєві, Подільську, Харкові, Полтаві, Конотопі, Києві, Житомирі, Козятині, Жмеринці, Дніпрі, Запоріжжі та Покровську). Також можна зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222. Оператори детально проконсультують пасажира по всьому процесу;

після цього у військовій комендатурі видадуть талон на придбання квитка після того, як військовий пред'явить військовий квиток та документ, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день (посвідчення про відрядження, відпускний квиток);

відповідний талон треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі на будь-якому вокзалі. За цим документом пасажиру виведуть з-під спеціальної броні квиток і тут же його можна придбати.

"Якщо в місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури — скористатись спеціальною бронею можна також у всіх касах за предʼявлення ВПД (військового проїзного документа), який дає право на безкоштовну поїздку. Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах", — додають в УЗ.

Повідомлення УЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вагони Укрзалізниці міжнародного класу габариту RIC курсують на варшавському напрямку. У таких вагонах передбачений додатковий комфорт. Однак їхня кількість обмежена.

Також ми писали, що в Укрзалізниці оновили систему купівлі онлайн-квитків. Відтепер українці зможуть придбати залізничні квитки з пересадкою, зокрема і під час поїздки в межах одного поїзда.