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В Укрзализныце напомнили, как приобрести билеты из спецрезерва для военных

24 июля 2023 19:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Укрзализныце напомнили, как приобрести билеты из спецрезерва для военных
Покупка билетов на поезд в кассе. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Укрзализныце ввели приобретение билетов из спецрезерва для военных, которые едут в командировку или отпуск. Это сделали для того, чтобы все защитники и защитницы могли быстрее добраться до своих близких.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Как купить билет

Сообщается, что брони распределяют военные комендатуры. Приобрести такие билеты можно тогда, когда все заявки от военных уже удовлетворены. Важно, что происходит это не раньше чем за 6 часов до отправки поезда.

Как купить билет:

  • обратиться к дежурному по вокзалу, который направит пассажира к военной комендатуре (комендатуры находятся во Львове, Ровно, Ужгороде, Ивано-Франковске, ст. им. Т. Шевченко, Знаменке, Одессе, Николаеве, Подольске, Харькове, Полтаве, Конотопе, Киеве, Житомире, Казатине, Жмеринке). Также можно позвонить в Контактный центр Укрзализныци на специально выделенную горячую линию по номеру 0800 503 222. Операторы подробно проконсультируют пассажира по всему процессу;
  • после этого в военной комендатуре выдадут талон на приобретение билета после того, как военный предъявит военный билет и документ, подтверждающий необходимость совершить поездку именно в конкретный день (командировочное командование, отпускной билет);
  • соответствующий талон следует предъявить кассиру в специализированной кассе для военнослужащих или в любой кассе на любом вокзале. По этому документу пассажиру выведут из-под специальной брони билет и тут же можно приобрести.

"Если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры — воспользоваться специальной броней можно также во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа), дающего право на бесплатную поездку. Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях", — добавляют в УЗ.

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Сообщения УЗ. Фото: скриншот

Напомним, вагоны "Укрзализныци" международного класса габарита RIC курсируют на варшавском направлении. В таких вагонах предусмотрен дополнительный комфорт. Однако их количество ограничено.

Также мы писали, что в Укрзализныце обновили систему покупки онлайн-билетов. Теперь украинцы смогут приобрести железнодорожные билеты с пересадкой, в том числе и во время поездки в пределах одного поезда.

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