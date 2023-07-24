В Укрзализныце напомнили, как приобрести билеты из спецрезерва для военных
В Укрзализныце ввели приобретение билетов из спецрезерва для военных, которые едут в командировку или отпуск. Это сделали для того, чтобы все защитники и защитницы могли быстрее добраться до своих близких.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Как купить билет
Сообщается, что брони распределяют военные комендатуры. Приобрести такие билеты можно тогда, когда все заявки от военных уже удовлетворены. Важно, что происходит это не раньше чем за 6 часов до отправки поезда.
Как купить билет:
- обратиться к дежурному по вокзалу, который направит пассажира к военной комендатуре (комендатуры находятся во Львове, Ровно, Ужгороде, Ивано-Франковске, ст. им. Т. Шевченко, Знаменке, Одессе, Николаеве, Подольске, Харькове, Полтаве, Конотопе, Киеве, Житомире, Казатине, Жмеринке). Также можно позвонить в Контактный центр Укрзализныци на специально выделенную горячую линию по номеру 0800 503 222. Операторы подробно проконсультируют пассажира по всему процессу;
- после этого в военной комендатуре выдадут талон на приобретение билета после того, как военный предъявит военный билет и документ, подтверждающий необходимость совершить поездку именно в конкретный день (командировочное командование, отпускной билет);
- соответствующий талон следует предъявить кассиру в специализированной кассе для военнослужащих или в любой кассе на любом вокзале. По этому документу пассажиру выведут из-под специальной брони билет и тут же можно приобрести.
"Если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры — воспользоваться специальной броней можно также во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа), дающего право на бесплатную поездку. Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях", — добавляют в УЗ.
Напомним, вагоны "Укрзализныци" международного класса габарита RIC курсируют на варшавском направлении. В таких вагонах предусмотрен дополнительный комфорт. Однако их количество ограничено.
Также мы писали, что в Укрзализныце обновили систему покупки онлайн-билетов. Теперь украинцы смогут приобрести железнодорожные билеты с пересадкой, в том числе и во время поездки в пределах одного поезда.