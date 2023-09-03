Укрзалізниця запустила новий міжнародний потяг до Польщі

Новий потяг "Київ — Хелм". Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця запустила новий поїзд до Польщі сполученням Київ — Хелм. Перший рейс здійснили вже сьогодні, 3 вересня.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці.

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Відсьогодні Укрзалізниця запустила нове польсько-українське сполучення. Так, потяг Київ — Хелм вирушив у перший рейс.

"Наш новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм вирушив у перший рейс! До Хелма він прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 —21:02)", — повідомляє Укрзалізниця.

Зворотній потяг вирушить о 10:23 і прибуде до Києва о 22:45.

"Перший рейс, звісно, з аншлагом, але на завтра кілька квитків ще є — застосунок все покаже", — йдеться у повідомленні.

Скриншот повідомлення Укрзалізниці

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила новий онлайн-сервіс.

Також стало відомо, що компанія витратить 79 мільйонів гривень на запуск WiFi у потягах.