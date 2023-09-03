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Укрзалізниця запустила новий міжнародний потяг до Польщі

3 вересня 2023 16:36
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Валерія Пержун
редактор
Укрзалізниця запустила новий міжнародний потяг до Польщі
Новий потяг "Київ — Хелм". Фото: Укрзалізниця
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Укрзалізниця запустила новий поїзд до Польщі сполученням Київ — Хелм. Перший рейс здійснили вже сьогодні, 3 вересня.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці.  

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Що відомо про новий рейс до Польщі

Відсьогодні Укрзалізниця запустила нове польсько-українське сполучення. Так, потяг Київ — Хелм вирушив у перший рейс.

"Наш новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм вирушив у перший рейс! До Хелма він прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 —21:02)", — повідомляє Укрзалізниця.

Зворотній потяг вирушить о 10:23 і прибуде до Києва о 22:45.

"Перший рейс, звісно, з аншлагом, але на завтра кілька квитків ще є — застосунок все покаже", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот повідомлення Укрзалізниці

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила новий онлайн-сервіс.

Також стало відомо, що компанія витратить 79 мільйонів гривень на запуск WiFi у потягах.

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