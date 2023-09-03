Укрзализныця запустила новый международный поезд в Польшу

Новый поезд "Киев — Хелм". Фото: Укрзализныця

Укрзализныця запустила новый поезд в Польшу сообщением Киев — Хелм. Первый рейс совершили уже сегодня, 3 сентября.

Об этом сообщили на странице Укрзализныци.

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Сегодня Укрзализныця запустила новое польско-украинское сообщение. Так, поезд Киев — Хелм отправился в первый рейс.

"Наш новый международный поезд № 119/120 Киев — Хелм отправился в первый рейс! В Хелм он прибудет в 17:27, как раз под пересадку в Варшаву на польский IC21100 (18:12 —21:02)", — сообщает Укрзализныця.

Обратный поезд отправится в 10:23 и прибудет в Киев в 22:45.

"Первый рейс, конечно, с аншлагом, но на завтра несколько билетов еще есть — приложение все покажет", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Укрзализныци

Напомним, "Укрзализныця" запустила новый онлайн-сервис.

Также стало известно, что компания потратит 79 миллионов гривен на запуск WiFi в поездах.