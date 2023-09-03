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Укрзализныця запустила новый международный поезд в Польшу

3 сентября 2023 16:36
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Валерия Пержун
редактор
Укрзализныця запустила новый международный поезд в Польшу
Новый поезд "Киев — Хелм". Фото: Укрзализныця
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Укрзализныця запустила новый поезд в Польшу сообщением Киев — Хелм. Первый рейс совершили уже сегодня, 3 сентября.

Об этом сообщили на странице Укрзализныци.

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Сегодня Укрзализныця запустила новое польско-украинское сообщение. Так, поезд Киев — Хелм отправился в первый рейс.

"Наш новый международный поезд № 119/120 Киев — Хелм отправился в первый рейс! В Хелм он прибудет в 17:27, как раз под пересадку в Варшаву на польский IC21100 (18:12 —21:02)", — сообщает Укрзализныця.

Обратный поезд отправится в 10:23 и прибудет в Киев в 22:45.

"Первый рейс, конечно, с аншлагом, но на завтра несколько билетов еще есть — приложение все покажет", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Укрзализныци

Напомним, "Укрзализныця" запустила новый онлайн-сервис.

Также стало известно, что компания потратит 79 миллионов гривен на запуск WiFi в поездах.

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