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Укрзалізниця запустила на вихідні додаткові поїзди між Києвом та Львовом

26 липня 2023 12:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Укрзалізниця запустила на вихідні додаткові поїзди між Києвом та Львовом
Жінка з дитиною на вокзалі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 26 липня, Укрзалізниця відкрила продаж на додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом на 28, 30 та 31 липня. Запит пасажирів на купівлю квитків значно підвищився.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці

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Додаткові поїзди між Києвом та Львовом на вихідні

Як повідомили у відомстві, у пʼятницю, 28 липня, у рейс відправиться поїзд 163/164 Київ — Львів. О 06:28 він відправиться з Києва та прибуде до Львова о 13:58, а повертатиметься зворотно з міста Лева о 14:50 і прибуде до столиці о 22:47. 

Щодо 30 та 31 липня, то додаткові рейси здійснить поїзд 191/192, який відправлятиметься з Києва о 07:05 та прибуватиме до міста Лева о 14:49. Повертатись назад зі Львова буде о 14:37, і прибуде до Києва вже о 22:05. 

Квитки на всі ці рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів. 

Нагадаємо, 25 липня через терор російських окупантів Укрзалізниця змінила маршрут руху поїздів на львівському напрямку.

Додамо, в Укрзалізниці розповіли, як придбати квитки зі спецрезерву для військових.

Водночас в Укрзалізниці розповіли, в яких поїздах є безкоштовна ігротека для пасажирів.

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