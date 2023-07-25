Укрзалізниця змінила маршрут низки поїздів через нічні обстріли росіян
Терор російських окупантів в черговий раз вніс корективи до залізничного сполучення між українськими містами. Так, Укрзалізниця змінила маршрут руху поїздів на львівському напрямку через нічну атаку окупантів.
Про це повідомили у Telegram-каналі Укрзалізниці.
Як зміняться маршрути Укрзалізниці на львівському напрямку
Через ворожі обстріли Укрзалізниця змінила маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку. У компанії скорегували маршрути на сполученнях: №96 Рахів — Київ, №3 Ужгород — Запоріжжя, №87 Запоріжжя — Ковель.
До того ж об'їзний маршрут передбачає запізнення поїздів.
"Про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді. Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира", — повідомили у компанії.
Водночас, про людей, які не зможуть сісти в поїзд із своїх станцій, компанія також подбала.
"Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси аналогічного напрямку", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці
Також в Укрзалізниці, що обмін квитків в таких випадках не обов'язковий.
Нагадаємо, В Укрзалізниці розповіли, як придбати квитки зі спецрезерву для військових.
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