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Укрзалізниця змінила маршрут низки поїздів через нічні обстріли росіян

25 липня 2023 08:11
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Валерія Пержун
редактор
Укрзалізниця змінила маршрут низки поїздів через нічні обстріли росіян
Поїзд Укрзалізниці. Ілюстративне фото: wikimedia.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Терор російських окупантів в черговий раз вніс корективи до залізничного сполучення між українськими містами. Так, Укрзалізниця змінила маршрут руху поїздів на львівському напрямку через нічну атаку окупантів. 

Про це повідомили у Telegram-каналі Укрзалізниці

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Як зміняться маршрути Укрзалізниці на львівському напрямку

Через ворожі обстріли Укрзалізниця змінила маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку. У компанії скорегували маршрути на сполученнях: №96 Рахів — Київ, №3 Ужгород — Запоріжжя, №87 Запоріжжя — Ковель. 

До того ж об'їзний маршрут передбачає запізнення поїздів.

"Про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді. Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира", — повідомили у компанії.

Водночас, про людей, які не зможуть сісти в поїзд із своїх станцій, компанія також подбала.

"Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси аналогічного напрямку", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці

Також в Укрзалізниці, що обмін квитків в таких випадках не обов'язковий. 

Нагадаємо, В Укрзалізниці розповіли, як придбати квитки зі спецрезерву для військових.

Водночас в Укрзалізниці розповіли, в яких поїздах є безкоштовна ігротека для пасажирів.

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