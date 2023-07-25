Укрзалізниця змінила маршрут низки поїздів через нічні обстріли росіян

Поїзд Укрзалізниці. Ілюстративне фото: wikimedia.com

Терор російських окупантів в черговий раз вніс корективи до залізничного сполучення між українськими містами. Так, Укрзалізниця змінила маршрут руху поїздів на львівському напрямку через нічну атаку окупантів.

Про це повідомили у Telegram-каналі Укрзалізниці.

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Як зміняться маршрути Укрзалізниці на львівському напрямку

Через ворожі обстріли Укрзалізниця змінила маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку. У компанії скорегували маршрути на сполученнях: №96 Рахів — Київ, №3 Ужгород — Запоріжжя, №87 Запоріжжя — Ковель.

До того ж об'їзний маршрут передбачає запізнення поїздів.

"Про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді. Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира", — повідомили у компанії.

Водночас, про людей, які не зможуть сісти в поїзд із своїх станцій, компанія також подбала.

"Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси аналогічного напрямку", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці

Також в Укрзалізниці, що обмін квитків в таких випадках не обов'язковий.

Нагадаємо, В Укрзалізниці розповіли, як придбати квитки зі спецрезерву для військових.

Водночас в Укрзалізниці розповіли, в яких поїздах є безкоштовна ігротека для пасажирів.