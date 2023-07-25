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Укрзализныця изменила маршрут ряда поездов из-за ночных обстрелов россиян

25 июля 2023 08:11
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Укрзализныця изменила маршрут ряда поездов из-за ночных обстрелов россиян
Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: wikimedia.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Террор российских оккупантов в очередной раз внес коррективы в железнодорожное сообщение между украинскими городами. Так, Укрзализныця изменила маршрут движения поездов на львовском направлении из-за ночной атаки оккупантов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Укрзализныци.

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Как изменятся маршруты Укрзализныци на львовском направлении

Из-за вражеских обстрелов Укрзализныця изменила маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку. В компании скорректировали маршруты на сообщениях: №96 Рахов — Киев, №3 Ужгород — Запорожье, №87 Запорожье — Ковель.

К тому же объездной маршрут предполагает опоздание поездов.

"О точном времени и станциях следования наши проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде. Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения по безопасности каждого пассажира", — сообщили в компании.

В то же время, о людях, которые не смогут сесть в поезд со своих станций, компания также позаботилась.

"Пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, мы принимаем на следующие рейсы аналогичного направления", — говорится в сообщении Укрзализныци.

Также в Укрзализныце, что обмен билетов в таких случаях не обязателен.

Напомним, В Укрзализныце рассказали, как приобрести билеты из спецрезерва для военных.

В то же время в Укрзализныце рассказали, в каких поездах есть бесплатная игротека для пассажиров.

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