Укрзализныця изменила маршрут ряда поездов из-за ночных обстрелов россиян

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: wikimedia.com

Террор российских оккупантов в очередной раз внес коррективы в железнодорожное сообщение между украинскими городами. Так, Укрзализныця изменила маршрут движения поездов на львовском направлении из-за ночной атаки оккупантов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Укрзализныци.

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Как изменятся маршруты Укрзализныци на львовском направлении

Из-за вражеских обстрелов Укрзализныця изменила маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку. В компании скорректировали маршруты на сообщениях: №96 Рахов — Киев, №3 Ужгород — Запорожье, №87 Запорожье — Ковель.

К тому же объездной маршрут предполагает опоздание поездов.

"О точном времени и станциях следования наши проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде. Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения по безопасности каждого пассажира", — сообщили в компании.

В то же время, о людях, которые не смогут сесть в поезд со своих станций, компания также позаботилась.

"Пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, мы принимаем на следующие рейсы аналогичного направления", — говорится в сообщении Укрзализныци.

Также в Укрзализныце, что обмен билетов в таких случаях не обязателен.

Напомним, В Укрзализныце рассказали, как приобрести билеты из спецрезерва для военных.

В то же время в Укрзализныце рассказали, в каких поездах есть бесплатная игротека для пассажиров.