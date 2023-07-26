Укрзализныця запустила на выходные дополнительные поезда между Киевом и Львовом

Женщина с ребенком на вокзале. Фото: google

В среду, 26 июля, "Укрзалізниця" открыла продажу на дополнительные рейсы поездов между Киевом и Львовом на 28, 30 и 31 июля. Запрос пассажиров на покупку билетов значительно повысился.

Об этом сообщила прес-служба Укрзализныци.

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Как сообщили в ведомстве, в пятницу, 28 июля, в рейс отправится поезд 163/164 Киев — Львов. В 06:28 он отправится из Киева и прибудет во Львов в 13:58, а возвратится обратно из города Льва в 14:50 и прибудет в столицу в 22:47.

Что касается 30 и 31 июля, то дополнительные рейсы совершит поезд 191/192, который будет отправляться из Киева в 07:05 и прибывать в город Льва в 14:49. Возвращаться обратно из Львова будет в 14:37 и прибудет в Киев уже в 22:05.

Билеты на все эти рейсы уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, 25 июля из-за террора российских оккупантов Укрзализныця изменила маршрут движения поездов на львовском направлении.

Добавим, в Укрзализныце рассказали, как приобрести билеты из спецрезерва для военных.

В то же время в Укрзализныце рассказали, в каких поездах есть бесплатная игротека для пассажиров.