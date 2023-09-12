Транспорт в Чернівцях. Фото: КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

У Чернівцях запровадили "денний" квиток для комунального транспорту. Його можна придбати за 50 гривень.

Про це повідомляє КП "Чернівецьке тролейбусне управління".

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"Денний" квиток

У комунальному підприємстві наголосили, що це інноваційний та унікальний спосіб оплати за проїзд в Україні.

"Картонний квиток зі штрих-кодом, який діє протягом дня з моменту активації та дійсний до 23:00, попередня вартість якого 50 гривень, а придбати такий квиток можна буде у водія", — йдеться у повідомленні.

Головними перевагами квитка є безліч поїздок впродовж дня, зручність та простота використання. Пасажири можуть користуватися громадським транспортом з квитком стільки разів, скільки їм потрібно. До того ж картонний квиток зручний у використанні та підлягає переробленню.

"З таким нововведенням громадський транспорт Чернівців стає ще більш, зручним та доступним", — додали в КП "Чернівецьке тролейбусне управління".

Денний проїзний квиток. Фото: КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

Допис КП "Чернівецьке тролейбусне управління". Фото: скриншот

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