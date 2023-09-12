Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow У Чернівцях запровадили "денний" квиток для комунального транспорту arrow

У Чернівцях запровадили "денний" квиток для комунального транспорту

12 вересня 2023 15:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернівцях запровадили "денний" квиток для комунального транспорту
Транспорт в Чернівцях. Фото: КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернівцях запровадили "денний" квиток для комунального транспорту. Його можна придбати за 50 гривень.

Про це повідомляє КП "Чернівецьке тролейбусне управління".

Читайте також:

"Денний" квиток

У комунальному підприємстві наголосили, що це інноваційний та унікальний спосіб оплати за проїзд в Україні.

"Картонний квиток зі штрих-кодом, який діє протягом дня з моменту активації та дійсний до 23:00, попередня вартість якого 50 гривень, а придбати такий квиток можна буде у водія", — йдеться у повідомленні.

Головними перевагами квитка є безліч поїздок впродовж дня, зручність та простота використання. Пасажири можуть користуватися громадським транспортом з квитком стільки разів, скільки їм потрібно. До того ж картонний квиток зручний у використанні та підлягає переробленню.

"З таким нововведенням громадський транспорт Чернівців стає ще більш, зручним та доступним", — додали в КП "Чернівецьке тролейбусне управління".

null
Денний проїзний квиток. Фото: КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
null
Допис КП "Чернівецьке тролейбусне управління". Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила новий поїзд до Польщі сполученням Київ — Хелм. Перший рейс здійснили 3 вересня.

Також ми писали, що Укрзалізниця запускає новий онлайн-сервіс. Йдеться про замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз