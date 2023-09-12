У Чернівцях запровадили "денний" квиток для комунального транспорту
У Чернівцях запровадили "денний" квиток для комунального транспорту. Його можна придбати за 50 гривень.
Про це повідомляє КП "Чернівецьке тролейбусне управління".
"Денний" квиток
У комунальному підприємстві наголосили, що це інноваційний та унікальний спосіб оплати за проїзд в Україні.
"Картонний квиток зі штрих-кодом, який діє протягом дня з моменту активації та дійсний до 23:00, попередня вартість якого 50 гривень, а придбати такий квиток можна буде у водія", — йдеться у повідомленні.
Головними перевагами квитка є безліч поїздок впродовж дня, зручність та простота використання. Пасажири можуть користуватися громадським транспортом з квитком стільки разів, скільки їм потрібно. До того ж картонний квиток зручний у використанні та підлягає переробленню.
"З таким нововведенням громадський транспорт Чернівців стає ще більш, зручним та доступним", — додали в КП "Чернівецьке тролейбусне управління".
Нагадаємо, Укрзалізниця запустила новий поїзд до Польщі сполученням Київ — Хелм. Перший рейс здійснили 3 вересня.
Також ми писали, що Укрзалізниця запускає новий онлайн-сервіс. Йдеться про замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю.