Транспорт в Черновцах. Фото: КП "Черновицкое троллейбусное управление"

В Черновцах ввели "дневной" билет для коммунального транспорта. Его можно купить за 50 гривен.

Об этом сообщает КП "Черновицкое троллейбусное управление".

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"Дневной" билет

В коммунальном предприятии подчеркнули, что это инновационный и уникальный способ оплаты за проезд в Украину.

"Картонный билет со штрих-кодом, который действует в течение дня с момента активации и действителен до 23:00, предварительная стоимость которого 50 гривен, а приобрести такой билет можно будет у водителя", — говорится в сообщении.

Главными преимуществами билета является множество поездок в течение дня, удобство и простота использования. Пассажиры могут пользоваться общественным транспортом с билетом столько раз, сколько нужно. К тому же картонный билет удобен в использовании и подлежит переработке.

"С таким нововведением общественный транспорт Черновцов становится еще более удобным и доступным", — добавили в КП "Черновицкое троллейбусное управление".

Дневной проездной билет. Фото: КП "Черновицкое троллейбусное управление"

Пост КП "Черновицкое троллейбусное управление". Фото: скриншот

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