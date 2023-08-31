Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow Лише для дорослих: турецька авіакомпанія запустить рейс із зонами без дітей arrow

Лише для дорослих: турецька авіакомпанія запустить рейс із зонами без дітей

31 серпня 2023 03:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Лише для дорослих: турецька авіакомпанія запустить рейс із зонами без дітей
Малюк плаче в літаку. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Турецька авіакомпанія Corendon Airlines відкрила зони тільки для дорослих, де не буде дітей. Вони запрацюють на рейсі між Амстердамом та карибським островом Кюрасао.

Про це повідомляє Euronews.

Читайте також:

Турецька авіакомпанія відкрила секції лише для дорослих

Зона "Лише для дорослих" розташована в передній частині літака і відділена від інших секцій за допомогою стін та завіси.

Для цієї зони виділять понад 100 місць: 93 звичайних за 45 євро та 9 із більшим простором для ніг за 100 євро. Бронювання доступне лише пасажирам віком від 16 років.

В авіакомпанії наголосили, що секція "Лише для дорослих" позитивно позначиться на батьках, що подорожують із дітьми. Таким чином, вони зможуть не хвилюватися, що їхні діти комусь заважають.

Нагадаємо, що відомо, що з початку повномасштабного вторгнення українське небо закрили для цивільних літаків. Однак, відновлення пасажирських авіаперевезень можливе за двох умов. 

Також ми повідомляли, що швидкий розпродаж на європейські рейси запустив лоукостер Ryanair. Пільговий продаж тривав лише добу. За цей час можна було придбати дешеві квитки по Європі на різні напрямки.

Додамо, що німецький авіаперевізник Lufthansa планує скасовувати понад 550 сполучень із Польщею. Більшість рейсів, які почнуть скасовувати з 29 жовтня 2023 року, вели до Франкфурта-на-Майні та Мюнхена. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 30 серпня: атака на Київ, засідання РНБО та "Нептуни" проти Росії

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз