Лише для дорослих: турецька авіакомпанія запустить рейс із зонами без дітей

Малюк плаче в літаку. Фото: google.com

Турецька авіакомпанія Corendon Airlines відкрила зони тільки для дорослих, де не буде дітей. Вони запрацюють на рейсі між Амстердамом та карибським островом Кюрасао.

Про це повідомляє Euronews.

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Турецька авіакомпанія відкрила секції лише для дорослих

Зона "Лише для дорослих" розташована в передній частині літака і відділена від інших секцій за допомогою стін та завіси.

Для цієї зони виділять понад 100 місць: 93 звичайних за 45 євро та 9 із більшим простором для ніг за 100 євро. Бронювання доступне лише пасажирам віком від 16 років.

В авіакомпанії наголосили, що секція "Лише для дорослих" позитивно позначиться на батьках, що подорожують із дітьми. Таким чином, вони зможуть не хвилюватися, що їхні діти комусь заважають.

Нагадаємо, що відомо, що з початку повномасштабного вторгнення українське небо закрили для цивільних літаків. Однак, відновлення пасажирських авіаперевезень можливе за двох умов.

Також ми повідомляли, що швидкий розпродаж на європейські рейси запустив лоукостер Ryanair. Пільговий продаж тривав лише добу. За цей час можна було придбати дешеві квитки по Європі на різні напрямки.

Додамо, що німецький авіаперевізник Lufthansa планує скасовувати понад 550 сполучень із Польщею. Більшість рейсів, які почнуть скасовувати з 29 жовтня 2023 року, вели до Франкфурта-на-Майні та Мюнхена.