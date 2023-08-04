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Від 10 євро: Ryanair запустив швидкий розпродаж на європейські рейси

4 серпня 2023 03:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Від 10 євро: Ryanair запустив швидкий розпродаж на європейські рейси
Літак компанії Ryanair. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Швидкий розпродаж на європейські рейси запустив лоукостер Ryanair. Пільговий продаж триватиме лише добу. За цей час можна придбати дешеві квитки по Європі на різні напрямки. 

Про це йдеться на офіційному сайті перевізника.

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Дешеві квитки по Європі

Повідомляється, що акція на квитки Ryanair діє на рейси з 1 вересня по 31 жовтня.

Приклади бюджетних рейсів по Європі:

  • Варшава — Осло — 10 євро;
  • Варшава — Відень — 10 євро;
  • Гданськ — Осло — 11 євро;
  • Краків — Відень — 13 євро;
  • Катовіце — Мілан — 14 євро;
  • Катовіце — Венеція — 15 євро;
  • Краків — Берлін — 15 євро;
  • Краків — Прага — 15 євро;
  • ​​Каунас — Копенгаген — 18 євро;
  • Вільнюс — Берлін — 18 євро;
  • Варшава — Брюссель — 20 євро.

Нагадаємо, після розкриття інформації про розкішні відрядження нардепів на заморські курорти, влада України заблокувала виїзд для депутатів і державних службовців. Джерела в Офісі Президента підтвердили, що зараз усі виїзні документи депутатів та чиновників ретельно розглядатимуться.

У повідомленні йдеться, що планується оновити нормативні документи, які контролюють відрядження, включаючи ті, що стосуються військових. Мета — запобігти випадкам, коли, наприклад, депутат офіційно вирушає до Вільнюса, але на практиці проводить час на курорті в Хорватії.

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