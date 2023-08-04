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От 10 евро: Ryanair запустил быструю распродажу на европейские рейсы

4 августа 2023 03:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
От 10 евро: Ryanair запустил быструю распродажу на европейские рейсы
Самолет компании Ryanair. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Быструю распродажу на европейские рейсы запустил лоукостер Ryanair. Льготная продажа продлится только сутки. За это время можно приобрести дешевые билеты по Европе на разные направления.

Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

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Дешевые билеты по Европе

Сообщается, что акция на билеты Ryanair действует на рейсы с 1 сентября по 31 октября.

Примеры бюджетных рейсов по Европе:

  • Варшава — Осло — 10 евро;
  • Варшава — Вена — 10 евро;
  • Гданьск — Осло — 11 евро;
  • Краков — Вена — 13 евро;
  • Катовице — Милан —14 евро;
  • Катовице — Венеция — 15 евро;
  • Краков — Берлин – 15 евро;
  • Краков — Прага —15 евро;
  • Каунас — Копенгаген — 18 евро;
  • Вильнюс — Берлин — 18 евро;
  • Варшава — Брюссель — 20 евро.

Напомним, после раскрытия информации о роскошных командировках нардепов на заморские курорты, власти Украины заблокировали выезд для депутатов и государственных служащих. Источники в Офисе Президента подтвердили, что сейчас все выездные документы депутатов и чиновников будут тщательно рассматриваться.

В сообщении говорится, что планируется обновить нормативные документы, контролирующие командировки, включая касающиеся военных. Цель — предотвратить случаи, когда, например, депутат официально отправляется в Вильнюс, но на практике проводит время на курорте в Хорватии.

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