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Укрзалізниця запускає додатковий поїзд на популярному напрямку

1 серпня 2023 18:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Укрзалізниця запускає додатковий поїзд на популярному напрямку
Потяг Укразалізниці. Фото: Укрзалізниця
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Укрзалізниця запускає додатковий поїзд на популярному закарпатському напрямку. Так, призначено додатковий потяг №223/224 Київ — Ужгород.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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З 4 серпня з Києва поїзд відправлятиметься кожні парні дні о 16:07, досягаючи Ужгорода наступного ранку о 8:07. Зворотні рейси з Ужгорода розпочнуться з 5 серпня за непарними числами о 18:29, з прибуттям до Києва о 10:46.

Також для пасажирів, що прямують до Вінниці, передбачено додатковий рейс №765/766. З Києва він вирушатиме 5, 6, 12 та 13 серпня о 7:55, з очікуваним прибуттям до Вінниці об 11:35. Поворотні рейси заплановані на ті ж самі дні о 12:50, з поверненням до столиці о 16:45.

Для придбання квитків потрібно в додатку до Укрзалізниці скористатися чат-ботами. Також квитки можна придбати на офіційному вебсайті або в касах залізничних станцій.

Нагадаємо, що Укрзалізниця планує відправити додаткові регіональні поїзди зі Львова та Києва до Закарпаття. Потяги планують курсувати із серпня.

Також ми повідомляли, що 26 липня Укрзализниця відкрила продаж на додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом на 28, 30 та 31 липня. Запит пасажирів на купівлю квитків значно підвищився.

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