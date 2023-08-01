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Укрзализныця запускает дополнительный поезд на популярном направлении

1 августа 2023 18:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Укрзализныця запускает дополнительный поезд на популярном направлении
Поезд Укразализныци. Фото: Укрзализныця
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Укрзализныця запускает дополнительный поезд на популярном закарпатском направлении. Так, был назначен дополнительный состав №223/224 Киев — Ужгород.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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С 4 августа из Киева поезд будет отправляться каждые четные дни в 16:07, прибывая в Ужгород на следующее утро в 8:07. Обратные рейсы из Ужгорода начнутся с 5 августа по нечетным числам в 18:29, с прибытием в Киев в 10:46.

Также для пассажиров, следующих в Винницу, предусмотрен дополнительный рейс №765/766. Из Киева он будет отправляться 5, 6, 12 и 13 августа в 7:55, с ожидаемым прибытием в Винницу в 11:35. Обратные рейсы запланированы на те же дни в 12:50, с возвращением в столицу в 16:45.

Для приобретения билетов нужно в приложении Укрзализныци воспользоваться чат-ботами. Также билеты можно купить на официальном веб-сайте или в кассах железнодорожных станций.

Напомним, что Укрзализныця планирует отправить дополнительные региональные поезда из Львова и Киева в Закарпатье. Поезда планируют курсировать с августа.

Также мы сообщали, что 26 июля Укрзалызниця открыла продажу на дополнительные рейсы поездов между Киевом и Львовом на 28, 30 и 31 июля. Запрос пассажиров на покупку билетов значительно повысился.

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