Відновлення авіаперевезень в Україні: компанія SkyUp назвала дві умови

Літак компанії SkyUp. Фото: google

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення українське небо закрили для цивільних літаків. Однак, відновлення пасажирських авіаперевезень можливе за двох умов.

Відповідну заяву зробили у авіакомпанії SkyUp, передає видання Hromadske.

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Умови для відновлення авіаперевезень

За словами генерального директора компанії SkyUp Дмитра Сєроухова, для відновлення пасажирських авіаперевезень в Україні є всього дві умови.

Перш за все, потрібно, щоб компетентні органи ухвалили рішення про відкриття неба. Разом з цим важливо, щоб страхові компанії розпочали надавати страхування, яке необхідне для польотів над українським небом.

По-друге, потрібно визначити джерела фінансування для реконструкції зруйнованої інфраструктури. Окрім цього, важливо ухвалити відповідну стратегію, що стосується відновлення польотів, враховуючи можливу державну підтримку тощо.

Дмитро Сєроухов зазначив, що компанія SkyUp готова організувати авіарейси відразу через декілька днів після відкриття неба над Україною. Однак, для злагодженої роботи знадобляться місяці.

Нагадаємо, Укрзалізниця разом зі словацькими колегами збільшила пропозицію місць на маршруті Мукачево — Кошице на піковий період.

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