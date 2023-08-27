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Возобновление авиаперевозок в Украине: компания SkyUp назвала два условия

27 августа 2023 13:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Возобновление авиаперевозок в Украине: компания SkyUp назвала два условия
Самолет компании SkyUp. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Известно, что с начала полномасштабного вторжения украинское небо было закрыто для гражданских самолетов. Однако возобновление пассажирских авиаперевозок возможно при двух условиях.

Соответствующее заявление было сделано в авиакомпании SkyUp, передает издание Hromadske.

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По словам генерального директора компании SkyUp Дмитрия Сероухова, для возобновления пассажирских авиаперевозок в Украине есть всего два условия.

Прежде всего, нужно, чтобы компетентные органы приняли решение об открытии неба. При этом важно, чтобы страховые компании начали предоставлять страхование, необходимое для полетов над украинским небом.

Во-вторых, нужно определить источники финансирования для реконструкции разрушенной инфраструктуры. Кроме того, важно принять соответствующую стратегию, касающуюся возобновления полетов, учитывая возможную государственную поддержку и т.д.

Дмитрий Сероухов отметил, что компания SkyUp готова организовать авиарейсы сразу спустя несколько дней после открытия неба над Украиной. Однако для слаженной работы понадобятся месяцы.

Напомним, Укрзализныця вместе со словацкими коллегами увеличила предложение мест на маршруте Мукачево — Кошице на пиковый период.

Также мы писали, что из-за устойчивого спроса пассажиров на рейсы западного направления Укрзализныця решила продолжить курсирование поезда №223/224 Киев — Ужгород.

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