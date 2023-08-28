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Із польських аеропортів зникнуть літаки великої німецької авіакомпанії: що відомо

28 серпня 2023 16:36
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Валерія Пержун
редактор
Із польських аеропортів зникнуть літаки великої німецької авіакомпанії: що відомо
Літак німецької авіакомпанії Lufthansa. Ілюстративне фото: Getty images
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Німецький авіаперевізник Lufthansa планує відмінити понад 550 сполучень з Польщею. Більшість рейсів, які почнуть скасовувати із 29 жовтня 2023 року вели до Франкфурта-на-Майні та Мюнхена.

Про це повідомляє inpoland.net.pl.

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Велика німецька авіакомпанія Lufthansa цього літа зіткнулись з хаосом і затримками рейсів. Це пов'язують із низкою проблем обмеженою кількістю персоналу. Доки авіаперевізник набирає новий персонал та усуває проблеми, експерти кажуть, що компанія несе збитки. Так, через страйки співробітників минулого року, подорожуючі у німецьких аеропортах не мали можливості дістатися до своїх пунктів призначення. 

Нині ж корективи внесуть у зимову мережу сполучень польських аеропортів з Німеччиною. Так, заплановані 550 скасувань торкнуться аеропрортів: 

  • Варшави,
  • Кракова,
  • Познані,
  • Вроцлава,
  • Катовіце,
  • Жешува,
  • Гданська.

Найбільших змін зазнає вроцлавський аеропорт, де скасують аж 160 рейсів. Загалом, у період із 29 жовтня 2023 року до 30 березня 2024 року припинять здійснювати близько 450 рейсів до Франкфурта та понад 100 рейсів до Мюнхена. 

Причини таких змін у компанії наразі не повідомляли. 

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