Из польских аэропортов исчезнут самолеты крупной немецкой авиакомпании: что известно

Самолет германской авиакомпании Lufthansa. Иллюстративное фото: Getty images

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa планирует отменить более 550 сообщений с Польшей. Большинство рейсов, которые начнут отменять с 29 октября 2023 года, вели во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.

Об этом сообщает inpoland.net.pl.

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Крупная немецкая авиакомпания Lufthansa этим летом столкнулась с хаосом и задержками рейсов. Это связано с рядом проблем ограниченным количеством персонала. Пока авиаперевозчик набирает новый персонал и устраняет проблемы, эксперты говорят, что компания несет убытки. Так, из-за забастовок сотрудников в прошлом году, путешественники в немецких аэропортах не имели возможности добраться до своих пунктов назначения.

Теперь же коррективы внесут в зимнюю сеть сообщения польских аэропортов с Германией. Так, запланированные 550 отмен коснутся аэропрортов:

Варшава,

Кракова,

Узнанные,

Вроцлава,

Пробуйте,

Жешува,

Гданьск.

Наибольшие изменения претерпевает вроцлавский аэропорт, где отменят 160 рейсов. Всего в период с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года прекратят совершать около 450 рейсов во Франкфурт и более 100 рейсов в Мюнхен.

Причины таких изменений в компании пока не сообщали.

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