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Только для взрослых: турецкая авиакомпания запустит рейс с зонами без детей

31 августа 2023 03:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Только для взрослых: турецкая авиакомпания запустит рейс с зонами без детей
Малыш плачет в самолете. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines открыла зоны только для взрослых, где детей не будет. Они заработают на рейсе между Амстердамом и карибским островом Кюрасао.

Об этом сообщает Euronews.

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Зона "Лишь для взрослых" расположена в передней части самолета и отделена от других секций с помощью стен и занавески.

Для этой зоны выделят более 100 мест: 93 обычных за 45 евро и 9 с большим пространством для ног за 100 евро. Бронирование доступно только пассажирам от 16 лет.

В авиакомпании отметили, что секция "Только для взрослых" положительно отразится на родителях, путешествующих с детьми. Таким образом, они смогут не беспокоиться, что их дети кому-то мешают.

Напомним, что известно, что с начала полномасштабного вторжения украинское небо было закрыто для гражданских самолетов. Однако возобновление пассажирских авиаперевозок возможно при двух условиях.

Также мы сообщали, что быструю распродажу на европейские рейсы запустил лоукостер Ryanair. Льготная продажа длилась только сутки. За это время можно было приобрести дешевые билеты по Европе на разные направления.

Добавим, что немецкий авиаперевозчик Lufthansa планирует отменять более 550 сообщений с Польшей. Большинство рейсов, которые начнут отменять с 29 октября 2023 года, вели к Франкфурт-на-Майне и Мюнхена.

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