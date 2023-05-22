Як їздити громадським транспортом у Європі дешево: розповідаємо

По Європі можна подорожувати дешево! Фото: commons.wikimedia

Нині в Європі перебуває кілька мільйонів тимчасових біженців з України. Втім, досі не всі ми знаємо про те, як заощадити користуючись міським громадським транспортом у країнах Євросоюзу. Далі розповімо про доступні способи подорожувати різними європейськими країнами.

Про способи недорогого пересування по Європі розповіли Zakordon.

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Франція

Кращий спосіб подорожувати по Франції швидко — це система поїздів SNCF. Вона пропонує високошвидкісне залізничне сполучення між містами та навіть із сусідніми європейськими країнами. Крім цього мандрівникам, що відвідують Париж, доступні кілька економних варіантів громадського транспорту. Квиток для дорослих на більшості маршрутів метро та автобусів коштує 2,10 євро. Якщо ви плануєте здійснювати щонайменше шість поїздок на день, придбайте картку Paris Visite. Цей абонемент надає право добового необмеженого проїзду в автобусах і метро, а також — на спеціальні знижки для туристів. Його вартість становить 13,55 євро в Парижі та 28,50 євро для розширеної зони, яка включає основні аеропорти та Діснейленд. Зверніть увагу, що французи — затяті страйкарі, тому не забувайте слідкувати за запланованими страйками працівників громадського транспорту на цьому сайті.

Іспанія

Основна залізнична мережа Іспанії Renfe щодня обслуговує понад 5000 поїздів. У таких великих містах, як Барселона та Мадрид, можна пересуватися на автобусах та потягах. Одна поїздка на громадському транспорті у Барселоні коштує приблизно 2,20 євро, а одноденний проїзний в межах однієї зони — 7,50 євро. Вартість необмеженого щоденного туристичного квитка у мадридському метро вартує 8,40 євро.

Італія

Мандрівники, які хочуть дослідити кілька великих міст Італії, можуть скористатися пропозицією Trenitalia Pass і купити проїздну карту. Картка, доступна виключно для іноземців, коштує від 129 євро за три поїздки протягом тижня. У Римі є кілька видів громадського транспорту, включно з поїздами, автобусами, трамваями та тролейбусами. Ціна проїзду в межах столиці коштує 1,50 євро за 1 год 20 хв.

Німеччина

Кращий спосіб подорожувати Німеччиною — це Deutschlandticket, необмежений квиток на громадський транспорт за ціною 49 євро на місяць, що дозволяє здійснювати необмежену кількість поїздок по всій країні. Запуск цього безлімітного квитка 1 травня викликав значний попит, тому на сайті продажу квитків тимчасово виникли технічні проблеми. Втім, багато великих міст Німеччини пропонують туристичні картки, які надають право на необмежену кількість поїздок у громадському транспорті та знижки на популярні туристичні місця. Наприклад, Berlin Welcome Card коштує від 25 євро.

Угорщина

В Угорщині нещодавно теж запровадили безлімітний місячний проїзний за ціною 49 євро, який дає доступ до поїздів і автобусів по всій країні. Якщо ви плануєте залишитися в Будапешті на кілька днів, зверніть увагу на переваги карти Budapest Card (€33). З цією карткою ви можете не лише користуватися транспортом необмежено, але й безкоштовно відвідувати музеї, екскурсії та популярні термальні басейни.

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