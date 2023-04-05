Це розсадники всіляких бактерій: які місця у поїздах найбрудніші

Поїздка поїздами

Подорож потягом — зручний та економний спосіб переміщення, однак у ньому багато брудних місць, які пасажири часто не помічають.

Про це пише РБК-Україна.

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Найбрудніші місця у поїздах

Сітчасті кишеньки, що знаходяться біля кожного ліжка в купе, зазвичай використовуються для різних дрібниць. Однак, часто пасажири туди кладуть сміття та інші брудні речі, тому цю кишеньку краще не використовувати, оскільки вона не може бути дезінфікована.

Столи в поїздах здаються ідеально чистими, проте вони можуть бути забруднені, оскільки деякі пасажири кладуть на них брудні речі та ставлять ноги. Тому перед використанням столу необхідно обробити його вологою серветкою.

Подушки та ковдри, що надаються у поїздах, можуть накопичувати бруд та пил. Деякі пасажири використовують їх без постільної білизни, залишаючи на них частинки своєї шкіри та бруд. Тому краще використовувати ці предмети лише з постільною білизною.

Ліжка в купе мають шкіряне покриття і здаються чистими, проте на такій поверхні може накопичуватися багато бруду та пилу. Перед використанням ліжка рекомендується протерти його вологою серветкою.

Важливо знати, які місця у поїзді потрібно уникати, щоб уникнути контакту з брудом та бактеріями, які можуть зашкодити здоров'ю. Якщо ви забули свої речі у поїзді чи на вокзалі, варто звернутися до персоналу, щоб вони допомогли вам їх знайти.

Нагадаємо, що 22 березня міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади оголосило про продовження дії Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET). Це програма підтримки українських біженців.

Продовження означає, що українці та члени їхніх сімей матимуть можливість до 15 липня 2023 року подати заяву на отримання візи CUAET за кордоном безкоштовно. Кожен власник такої візи зможе вирушити до Канади до 31 березня 2024 року включно.