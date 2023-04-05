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Это рассадники всевозможных бактерий: какие места в поездах самые грязные

5 апреля 2023 10:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Поездка в поездах
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Путешествие на поезде — удобный и экономный способ перемещения, однако в нем много грязных мест, которые пассажиры часто не замечают. 

Об этом пишет РБК-Украина.

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Самые грязные места в поездах

Сетчатые кармашки, находящиеся у каждой кровати в купе, обычно используются для различных мелочей. Однако, часто пассажиры туда кладут мусор и другие грязные вещи, поэтому этот кармашек лучше не использовать, так как он не может быть дезинфицирован.

Столы в поездах кажутся идеально чистыми, однако они могут быть загрязнены, поскольку некоторые пассажиры кладут на них грязные вещи и ставят ноги. Поэтому перед использованием стола необходимо обработать его влажной салфеткой.

Подушки и одеяла, предоставляемые в поездах, могут накапливать грязь и пыль. Некоторые пассажиры используют их без постельного белья, оставляя на них частицы своей кожи и грязь. Поэтому лучше использовать эти предметы только с постельным бельем.

Кровати в купе имеют кожаное покрытие и кажутся чистыми, однако на такой поверхности может накапливаться много грязи и пыли. Перед использованием кровати рекомендуется протереть ее влажной салфеткой.

Важно знать, какие места в поезде нужно избегать, чтобы избежать контакта с грязью и бактериями, которые могут повредить здоровье. Если вы забыли свои вещи в поезде или на вокзале, стоит обратиться к персоналу, чтобы они помогли вам их найти.

Напомним, что 22 марта, министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады объявило о продлении действия Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET). Это программа поддержки украинских беженцев.

Продолжение означает, что украинцы и члены их семей будут иметь возможность до 15 июля 2023 подать заявление на получение визы CUAET за границей бесплатно. Каждый владелец такой визы сможет отправиться в Канаду до 31 марта 2024 включительно.

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