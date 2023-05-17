Укрзалізниця відновила курсування поїзду до Відня з Києва

Провідник повідомляє про початок руху поїзда. Фото: Укрзалізниця/facebook

Сьогодні, 17 травня, Укрзалізниця заявила, що Угорщина відновила рух поїздів після аварії. Безпересадкові вагони Київ — Будапешт — Відень повертаються до звичних розкладів руху.

Про це інформує Укрзалізниця.

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Відновлення руху поїздів

У неділю, 7 травня, дев'ять вагонів угорського вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між Дебреценом та Ньїредьхазою. Полагодження колій зайняло більше тижня.

Наразі Укрзалізниця повідомила, що вже доступні поїзди з Києва до Відня:

відправлення з Києва о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

відправлення з Відня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 — 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

Поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень — Захонь з вагоном Відень — Чоп також повертається до звичного графіку руху зі збереженням усіх пересадок:

відправлення з Відня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, прибуття у Чоп о 02:28.

відправлення з Чопа о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Поїзди у сполученні Будапешт — Дебрецен — Мукачево прямують звичним розкладом та маршрутом без необхідності пересадки на автобусний шатл для обʼїзду пошкодженої ділянки.

Нагадаємо, що щодня через додаток Укрзалізниці надходить близько 1300 оцінок від пасажирів, які стосуються їхніх поїздок. Раніше ці відгуки оброблялися вручну, але тепер це завдання виконує штучний інтелект ChatGPT.