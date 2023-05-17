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Укрзализныця возобновила курсирование поезда в Вену из Киева

17 мая 2023 19:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Укрзализныця возобновила курсирование поезда в Вену из Киева
Проводник сообщает о начале движения поезда. Фото: Укрзализныця/facebook
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 17 мая, Укрзализныця заявила, что Венгрия возобновила движение поездов после аварии. Беспересадочные вагоны Киев — Будапешт — Вена возвращаются к привычным расписаниям движения.

Об этом информирует Укрзализныця.

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В воскресенье, 7 мая, девять вагонов венгерского грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между Дебреценом и Ньиредьхазой. Починка путей заняла больше недели.

Укрзализныця сообщила, что уже доступны поезда из Киева в Вену:

  • отправление из Киева в 13:16, Львов 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, Будапешт-Келети 08:20 — 08:40, прибытие в Вену в 11:21.
  • отправление из Вены в 16:42, Будапешт-Келете 19:19 — 19:40, Мукачево 06:48 — 06:53, Львов 11:00 — 11:23, прибытие в Киев в 18:30.

Поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена — Захонь с вагоном Вена — Чоп также возвращается к привычному графику движения с сохранением всех пересадок:

  • отправление из Вены в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 — 19:40, прибытие в Чоп в 02:28.
  • отправление из Чопа в 03:28, Будапешт-Келети 08:20 — 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Поезда в сообщении Будапешт — Дебрецен — Мукачево следуют привычным расписанием и маршрутом без необходимости пересадки на автобусный шаттл для объезда поврежденного участка.

Напомним, что ежедневно через приложение Укрзализныци поступает около 1300 отметок от пассажиров, касающихся их поездок. Раньше эти отзывы обрабатывались вручную, но теперь эту задачу выполняет искусственный интеллект ChatGPT.

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