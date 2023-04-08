Де можна зустріти привидів у Парижі: названо 10 наймістичніших місць

Знаменита Ейфелева вежа також опинилася у списку місць із привидами. Фото: pixabay

У Парижі є чимало містичних місць, де у різний час люди заявляли, що бачили привидів. Від покинутих притулків і стародавніх катакомб до знаменитої Ейфелевої вежі.

Про це пише Listverse.

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10. Вулиця з привидами Рю де Шантерс

Ця вулиця відома місцевим жителям як вулиця з найбільшою кількістю привидів у Парижі — і недарма. Ця вулиця стала місцем багатьох трагедій. У 1900-х роках готель на вулиці використовували як місце для карантину хворих дітей. Однак ці діти не жили у розкішних номерах готелю, а були закриті в нижньому підвалі готелю — якомога далі від друзів, родини та громадськості.

Якось під час штурму, який пройшовся Парижем, вулицю Рю де Шантерс почало затоплювати. Вода залила підвал готелю, де перебували діти, і, не маючи можливості втекти, усі вони потонули. Сьогодні багато хто стверджує, що вони чують крики померлих дітей, гуляючи по вулиці вночі.

9. Ейфелева вежа

Чимало людей стверджують, що у туристичній пам’ятці №1 Парижа, Ейфелевій вежі, також є привиди. Привидів, які живуть у Ейфелевій вежі привело туди кохання, і їх життя обірвалося через кохання. Одна з найвідоміших історій про привидів Ейфелевої вежі полягає в тому, що чоловік повів свою дівчину на вежу, щоб зробити пропозицію. Коли вона відмовилася від його руки, він зі злості штовхнув її і дівчина впала вниз, розбившись насмерть.

Кажуть, що ця історія відбулася в 1920-х роках, і документів про цю подію не збереглося. Однак деякі гості вежі стверджували, що бачили молоду жінку в одязі 1920-х років, яка йшла вздовж поручнів перед тим, як зникнути.

8. Квартира Марселя Петіо

Поруч з Ейфелевою вежею розташований розкішний житловий комплекс, де проживав один із найвідоміших серійних убивць Парижа. Марсель Петіо був лікарем із жахливим минулим.

У дитинстві, підлітковому та дорослому віці у нього було діагностовано низку психічних розладів. У дитинстві він часто брав до школи зброю, а під час служби в армії він попався на крадіжці морфіну та інших армійських припасів. Згодом він став лікарем, і за цей час йому вдалося обдурити та вбити від 27 до 150 людей лише за три короткі роки роботи у професії.

Він поводився так, ніби був турботливою людиною і запропонував притулок багатьом євреям, які тікали від нацистів. Тоді він пропонував цим людям ін’єкцію, яка нібито захистить їх від хвороб. Насправді ін'єкція вбила їх. Кажуть, що в його старій квартирі живуть численні душі, життя яких він забрав.

7. Міст самогубців

Міст, відомий як міст самогубців, розташовується у місці з мальовничою природою — він оточений зеленню і зроблений з каменю.

Щойно в 1867 році відкрили міст і прилеглий парк, його часто обирали для вчинення самогубства. Щомісяця в 1896 році було не менше 29 самогубств. Сьогодні, як повідомляється, тут живуть душі тих, хто закінчив своє життя на мосту.

6. Кладовище Пер-Лашез

Кладовище Пер-Лашез є одним із найбільших кладовищ у Європі. Тут уже понад 70 тисяч могил і їх кількість зростає.

Двома найвідомішими привидами цього місця є привиди мадемуазель Клерон, актриси, та її розбитого горем сталкера. Лише за збігом обставин вони були поховані поруч один з одним. Протягом їхнього життя чоловік благав мадемуазель Клерон полюбити його у відповідь, і коли вона відмовила йому, він покінчив життя самогубством.

Ще одна більш відома історія про привидів, пов’язана з Пер-Лашез, — це "Жінка-мандрівниця". Згідно з легендою, можна побачити жінку, одягнену в чорне, яка блукає кладовищем у пошуках своєї загубленої дитини. Відвідувачі кладовища повідомляли, що бачили примарну фігуру, та чули плач дитини.

5. Нотр-Дам де Парі

Собор Паризької Богоматері — готичний собор, розташований у центрі Парижа. Собор, побудований у 12-13 століттях, є одним з найбільш відвідуваних туристичних місць Парижа.

Деякі люди вірять, що собор переслідує кілька духів, зокрема привид Квазімодо, горбаня Нотр-Дам, якого, як кажуть, бачили блукаючим собором вночі.

Також повідомлялося про привиди чорного кота та фігури в капюшоні, а також про дивні шуми та незрозумілі звуки, що доносилися з собору.

4. Катакомби

Паризькі катакомби, також відомі як "Імперія мертвих", — це мережа підземних тунелів і галерей, які містять останки мільйонів парижан.

Тунелі були створені наприкінці 18 століття як рішення проблеми переповненості кладовищ у місті. Кістки померлих були ексгумовані з могил і перенесені в катакомби, де вони були розташовані в декоративних візерунках уздовж стін тунелів.

Катакомби часто асоціюються з історіями про привиди та дивні події. Деякі люди вважають, що духи померлих, які були поміщені в катакомби, все ще залишаються в тунелях.

3. Психіатрична лікарня Мезон-Бланш

Психіатрична лікарня Мезон-Бланш (Білого дому), є колишнім психіатричним закладом, розташованим у передмісті Парижа. Лікарня діяла з 1878 по 1997 рік. За цей час у ній перебували тисячі пацієнтів, багато з яких, як кажуть, зазнавали нелюдського поводження.

Через свою історію покинута лікарня часто асоціюється з історіями про привиди та дивні випадки. Відвідувачі цього місця розповідають, що чули дивні звуки, а деякі навіть стверджували, що бачили привиди або відчували їхню присутність.

2. Музей вампірів та монстрів уяви

Вважається, що привид, який водиться у цьому місці, є дідом нинішнього власника музею Жака Сіржента. Він стверджує, що його дідусь вчинив самогубство на вулиці перед будинком "через кохання".

У музеї також зберігається чимало експонатів, пов’язаними з вампірами та монстрами. На стіні навіть висить заряджений арбалет, готовий до використання для боротьби з вампірами.

1. Палац Гарньє

Палац Гарньє, також відомий як Паризька опера, — це величний історичний оперний театр, розташований у 9-му окрузі Парижа. Оперний театр був спроектований архітектором Шарлем Гарньє і був побудований в кінці 19 століття. Він відомий своєю розкішною та вишуканою архітектурою, і він є домом для Паризької опери з моменту відкриття в 1875 році.

Тут також розгортається сумнозвісна історія "Привид опери". Хоча "Привид Опери" вигаданий, деякі моторошні подробиці правдиві. Наприклад, під оперним театром дійсно є озеро. Крім того, у 1896 році семитонна велика люстра впала та вбила людину.

Остання трагедія сталася в 1873 році, коли на сцені спалахнула пожежа, в результаті якої загинули балерина та піаніст. Існує легенда, що тут живе привид літньої жінки, яка бродить приміщеннями опери у пошуках втраченого кохання.

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