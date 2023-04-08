Где можно встретить призраков в Париже: названы 10 самых мистических мест

Знаменитая Эйфелева башня также оказалась в списке мест с привидениями. Фото: pixabay

В Париже есть немало мистических мест, где в разное время люди заявляли, что видели призраков. От заброшенных приютов и древних катакомб до знаменитой Эйфелевой башни.

Об этом пишет Listverse.

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10. Улица с привидениями Рю де Шантерс

Эта улица известна местным жителям как улица с наибольшим количеством привидений в Париже — и не зря. Эта улица стала местом многих трагедий. В 1900-х годах гостиницу на улице использовали как место для карантина больных детей. Однако эти дети не жили в роскошных номерах, а были закрыты в нижнем подвале отеля — как можно дальше от друзей, семьи и общественности.

Как-то во время штурма, прошедшего по Парижу, улицу Рю де Шантерс начало затапливать. Вода залила подвал гостиницы, где находились дети, и, не имея возможности убежать, все они утонули. Сегодня многие утверждают, что они слышат крики умерших детей, гуляя по улице ночью.

9. Эйфелева башня

Многие утверждают, что в туристической достопримечательности №1 Парижа, Эйфелевой башне, также есть привидения. Призраков, живущих в Эйфелевой башне, привели туда любовь, и их жизнь оборвалась из-за любви. Одна из самых известных историй о привидениях Эйфелевой башни состоит в том, что мужчина повел свою девушку на башню, чтобы сделать предложение. Когда она отказалась от его руки, он со злости толкнул ее и девушка упала вниз, разбившись насмерть.

Говорят, что эта история произошла в 1920-х годах и документов об этом событии не сохранилось. Однако некоторые гости башни утверждали, что видели молодую женщину в одежде 1920-х годов, которая шла вдоль перил перед тем, как исчезнуть.

8. Квартира Марселя Петио

Рядом с Эйфелевой башней расположен роскошный жилой комплекс, где проживал один из самых известных серийных убийц Парижа. Марсель Петио был врачом с ужасающим прошлым.

В детстве, подростковом и взрослом возрасте у него был диагностирован ряд психических расстройств. В детстве он часто брал в школу оружие, а во время службы в армии попался на краже морфина и других армейских припасов. Впоследствии он стал врачом, и ему удалось обмануть и убить от 27 до 150 человек всего за три коротких года работы в профессии.

Он вел себя так, будто был заботливым человеком и предложил убежище многим евреям, бежавшим от нацистов. Тогда он предлагал этим людям инъекцию, которая якобы защитит их от болезней. В действительности инъекция убивала их. Говорят, что в его старой квартире живут многочисленные души, жизнь которых он унес.

7. Мост самоубийц

Мост, известный как мост самоубийц, находится в месте с живописной природой — он окружен зеленью и сделан из камня.

Как только в 1867 году открыли мост и близлежащий парк, его часто выбирали для совершения самоубийства. Ежемесячно в 1896 году было не менее 29 самоубийств. Сегодня, как сообщается, здесь живут души тех, кто кончил свою жизнь на мосту.

6. Кладбище Пер-Лашез

Кладбище Пер-Лашез является одним из самых больших кладбищ в Европе. Здесь уже более 70 тысяч могил и их количество растет.

Двумя известными привидениями этого места являются призраки мадемуазель Клерон, актрисы и его разбитого горем сталкера. Лишь по стечению обстоятельств они были похоронены рядом друг с другом. В течение их жизни мужчина умолял мадемуазель Клерон полюбить его в ответ, и когда она отказала ему, он покончил жизнь самоубийством.

Еще одна более известная история о привидениях, связанная с Пер-Лашезом, — это "Женщина-путешественница". Согласно легенде, можно увидеть женщину, одетую в черное, блуждающую кладбищем в поисках своего потерянного ребенка. Посетители кладбища сообщали, что видели призрачную фигуру и слышали плач ребенка.

5. Нотр-Дам де Пари

Собор Парижской Богоматери — готический собор, расположенный в центре Парижа. Собор, построенный в 12-13 веках, является одним из самых посещаемых туристических мест Парижа.

Некоторые люди верят, что собор преследует несколько духов, в том числе призрак Квазимодо, горбун Нотр-Дам, которого, как говорится, видели блуждающим собором ночью.

Также сообщалось о привидении черного кота и фигурах в капюшоне, а также о странных шумах и непонятных звуках, доносившихся из собора.

4. Катакомбы

Парижские катакомбы, также известные как "Империя мертвых", — это сеть подземных тоннелей и галерей, содержащих останки миллионов парижан.

Тоннели были созданы в конце 18 века как решение проблемы переполненности кладбищ в городе. Кости умерших были эксгумированы из могил и перенесены в катакомбы, где они находились в декоративных узорах вдоль стен тоннелей.

Катакомбы часто ассоциируются с историями о привидениях и странных событиях. Некоторые люди считают, что духи умерших, помещенных в катакомбы, все еще остаются в туннелях.

3. Психиатрическая больница Мезон-Бланш

Психиатрическая больница Мезон-Бланш (Белого дома) является бывшим психиатрическим учреждением, расположенным в пригороде Парижа. Больница действовала с 1878 по 1997 год. За это время в ней находились тысячи пациентов, многие из которых, как говорится, испытывали бесчеловечное обращение.

Из-за своей истории заброшенная больница часто ассоциируется с историями о привидениях и странных случаях. Посетители этого места рассказывают, что слышали странные звуки, а некоторые даже утверждали, что видели привидения или ощущали их присутствие.

2. Музей вампиров и монстров воображения

Считается, что живущий в этом месте призрак является дедом нынешнего владельца музея Жака Сиржента. Тот утверждает, что его дедушка совершил самоубийство на улице перед домом "из-за любви".

В музее также хранится множество экспонатов, связанных с вампирами и монстрами. На стене даже висит заряженный арбалет, готовый к использованию для борьбы с вампирами.

1. Дворец Гарнье

Дворец Гарнье, также известный как Парижская опера, — это величественный исторический оперный театр, расположенный в 9-м округе Парижа. Оперный театр был спроектирован архитектором Шарлем Гарнье и построен в конце 19 века. Он известен своей роскошной и изысканной архитектурой и является домом для Парижской оперы с момента открытия в 1875 году.

Здесь также разворачивается печально известная история "Призрак оперы". Хотя "Призрак Оперы" придуман, некоторые жуткие подробности правдивы. К примеру, под оперным театром действительно находится озеро. Кроме того, в 1896 году семитонная большая люстра упала и убила человека.

Последняя трагедия произошла в 1873 году, когда на сцене вспыхнул пожар, в результате которого погибли балерина и пианист. Существует легенда, что здесь живет призрак пожилой женщины, бродящей по помещениям оперы в поисках утраченной любви.

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