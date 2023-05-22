Как ездить на общественном транспорте в Европе дешево: рассказываем

По Европе можно путешествовать по дешевке! Фото: commons.wikimedia

В настоящее время в Европе находится несколько миллионов временных беженцев из Украины. Впрочем, мы не так уж и много знаем о том, как сэкономить, пользуясь городским общественным транспортом в странах Евросоюза. Далее расскажем о доступных способах путешествовать по разным европейским странам.

О способах недорогого передвижения по Европе рассказали Zakordon.

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Франция

Лучший способ путешествовать по Франции быстро — это система поездов SNCF. Она предлагает высокоскоростное железнодорожное сообщение между городами и даже соседними европейскими странами. Помимо этого путешественникам, посещающим Париж, доступны несколько экономных вариантов общественного транспорта. Билет для взрослых на большинстве маршрутов метро и автобусов стоит 2,10 евро. Если вы планируете совершать не менее шести поездок в день, приобретите карту Paris Visite. Этот абонемент предоставляет право суточного неограниченного проезда в автобусах и метро, а также — на специальные скидки для туристов. Его стоимость составляет 13,55 евро в Париже и 28,50 евро для расширенной зоны, включающей основные аэропорты и Диснейленд. Обратите внимание, что французы часто страйкуют, поэтому не забывайте следить за запланированными забастовками работников общественного транспорта на этом сайте.

Испания

Основная железнодорожная сеть Испании Renfe ежедневно обслуживает более 5000 поездов. В таких крупных городах, как Барселона и Мадрид, можно передвигаться на автобусах и поездах. Одна поездка на общественном транспорте в Барселоне стоит около 2,20 евро, а однодневный проездной в пределах одной зоны — 7,50 евро. Стоимость неограниченного ежедневного туристического билета в мадридском метро стоит 8,40 евро.

Италия

Путешественники, желающие исследовать несколько крупных городов Италии, могут воспользоваться предложением Trenitalia Pass и купить проездную карту. Карта, доступная исключительно для иностранцев, стоит от 129 евро за три поездки в течение недели. В Риме есть несколько видов общественного транспорта, включая поезда, автобусы, трамваи и троллейбусы. Цена проезда в пределах столицы стоит 1,50 евро за 1 час 20 мин.

Германия

Лучший способ путешествовать по Германии — это Deutschlandticket, неограниченный билет на общественный транспорт по цене 49 евро в месяц, что позволяет совершать неограниченное количество поездок по всей стране. Запуск этого безлимитного билета 1 мая вызвал большой спрос, поэтому на сайте продажи билетов временно возникли технические проблемы. Впрочем, многие крупные города Германии предлагают туристические карты, предоставляющие право на неограниченное количество поездок в общественном транспорте и скидки на популярные туристические места. К примеру, Berlin Welcome Card стоит от 25 евро.

Венгрия

В Венгрии недавно тоже ввели безлимитный месячный проездной по цене 49 евро, дающий право на проезд на поездах и автобусах по всей стране. Если вы планируете остаться в Будапеште на несколько дней, обратите внимание на преимущества карты Budapest Card (€33). С этой картой вы можете не только пользоваться транспортом неограниченно, но и бесплатно посещать музеи, экскурсии и популярные термальные бассейны.

Недавно мы рассказывали о том, что украинская блоггерша появилась на красной дорожке в Каннах в окровавленном платье. Также мы писали, что на Украину надвигается дождливый фронт.