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ТОП-10 фото, які піднімуть настрій після робочого дня

17 квітня 2023 19:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Підбірка найсмішніших фотографій з життя людей та тварин – ТОП-10 знімків
Підбірка фото, які піднімуть настрій. Фото: Boredpanda
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Деякі люди настільки творчі та кумедні, що здатні зробити смішне фото зі звичайного знімку. Ми представляємо вам ТОП-10 найсмішніших фотографій, які можуть підняти настрій після тяжкого робочого дня та налаштувати вас на наступний день.

Які фотографії здатні підняти настрій – у підбірці Новини.LIVE.

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Деякі люди мають гарну фантазію, яку намагаються направити у правильне русло. А на кому це можна зробити, як не на власних дітях або на домашніх тваринах. Щоб зробити такі фотографії, варто лише тримати камеру під рукою та мати трохи фантазії.

Ми знайшли спосіб підняти настрій и показати, наскільки яскравими можуть бути звичайні моменти з життя. Тому влаштовуйтесь зручніше та будьте готові сміятися.

Кіт-наречений

Господарі домашніх улюбленців вміють добряче посміятися разом із ними, тому на цьому фото господар вирішив нарядити свого кота и посадити його у дитячий візок.

Кіт у візочку
Нарядний кіт у дитячому візочку. Фото: Boredpanda

Просто олень просто стоїть на мосту

Звичайний день звичайного оленя, який просто вирішив постояти на мосту та подумати над сенсом життя.

Олень на мосту
Олень на мосту. Фото: Boredpanda

Гарна зачіска

Здається батьки цієї дівчини просто вирішили над нею познущатися!

Дивна зачіска
Кумедна та оригінальна зачіска. Фото: Boredpanda

Головне – не спізнитися на роботу

Унікальне фото, де просто зграя собака їде у транспорті замість звичайних людей.

Собаки у транспорті
Зграя собак в автобусі. Фото: Boredpanda

Кіт-павук

Ймовірно, цей кіт мчався до їжі так, що аж злетів у повітря.

Кіт у повітрі
Кіт у повітрі. Фото: Boredpanda

Діти погано себе вели?

Здається, батьки вирішили змінити пріоритети у користь курок, яких випустили з клітки.

Діти у клітці
Діти у клітці замість кур. Фото: Boredpanda

Пухнастий водій

Цікаво, а він теж кричить "Передавайте за проїзд"?

Пес за рулем
Пес за рулем автобусу. Фото: Boredpanda

Одне обличчя

Хто сказав, що саме тварини схожі на своїх господарів, а не навпаки?

Пес та господар
Господар, що захотів бути схожим на свого пса. Фото: Boredpanda

Їжа, яка має приваблювати гостей

Деякі господині настільки кумедні, що намагаються зробити з їжі справжнє мистецтво.

Кумедна їжа
Їжа у кумедному вигляді. Фото: Boredpanda

Новий Сімпсон?

Цей хлопець точно знає, як потрібно виглядати, щоб на тебе звернули увагу.

Кумедна зачіска
Кумедна та незвичайна зачіска. Фото: Boredpanda

Нагадаємо, ми писали про ТОП-10 фотографій людей, у яких все пішло не за планом.  

Раніше ми розповідали про ТОП-10 фото, які були зроблені у потрібний момент.

Також ми повідомляли про найкумедніші фотографії домашніх улюбленців.

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