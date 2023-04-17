Подборка самых смешных фотографий из жизни людей и животных – ТОП-10 снимков

Подборка фотографий, которые поднимут настроение. Фото: Boredpanda

Некоторые люди настолько творческие и забавные, что способны сделать смешное фото из обычного снимка. Мы представляем вам ТОП-10 самых смешных фотографий, которые могут поднять настроение после тяжелого рабочего дня и настроить вас на следующий день.

Какие фотографии способны поднять настроение – в подборке Новини.LIVE.

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Некоторые люди обладают хорошей фантазией, которую пытаются направить в правильное русло. А на ком это можно сделать, как не на собственных детях или на домашних животных. Чтобы сделать такие фотографии, стоит держать камеру под рукой и иметь немного фантазии.

Мы нашли способ поднять настроение и показать, насколько яркими могут быть обычные моменты из жизни. Поэтому устраивайтесь поудобнее и будьте готовы смеяться.

Кот-жених

Хозяева домашних любимцев умеют изрядно посмеяться вместе с ними, поэтому на этом фото хозяин решил нарядить своего кота и посадить его в детскую коляску.

Нарядный кот в детской коляске. Фото: Boredpanda

Просто олень просто стоит на мосту

Обычный день обычного оленя, который решил постоять на мосту и подумать над смыслом жизни.

Олень на мосту. Фото: Boredpanda

Хорошая прическа

Кажется родители этой девушки просто решили над ней поиздеваться!

Забавная и оригинальная прическа. Фото: Boredpanda

Главное – не опоздать на работу

Уникальное фото, где просто стая собака едет в транспорте вместо обычных людей.

Стая собак в автобусе. Фото: Boredpanda

Кот-паук

Вероятно, этот кот мчался к еде так, что взлетел в воздух.

Кошка в воздухе. Фото: Boredpanda

Дети плохо себя вели?

Кажется, родители решили изменить приоритеты в пользу куриц, выпущенных из клетки.

Дети в клетке вместо кур. Фото: Boredpanda

Пушистый водитель

Интересно, а он тоже кричит "Передавайте за проезд"?

Пес за рулем автобуса. Фото: Boredpanda

Одно лицо

Кто сказал, что именно животные похожи на своих хозяев, а не наоборот?

Хозяин, что захотел походить на своего пса. Фото: Boredpanda

Еда, которая должна привлекать гостей

Некоторые хозяйки настолько забавны, что пытаются сделать из еды настоящее искусство.

Еда в забавном виде. Фото: Boredpanda

Новый Симпсон?

Этот парень точно знает, как нужно выглядеть, чтобы на тебя обратили внимание.

Забавная и необычная прическа. Фото: Boredpanda

Напомним, мы писали о ТОП-10 фотографиях людей, у которых все пошло не по плану.

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