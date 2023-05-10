Чим слід підживлювати півонії – хитрощі, які допоможуть зробити їх пишними

Пишні піони, які слід підживлювати ефективним добривом. Фото: Freepik

Досвідчені садівники розповіли, як зробити так, щоб півонії мали розкішні та пишні бутони та радували господарів своєю красою. Фахівці радять підживити кущі, коли починають формуватися квіти, добривом, яке містить у своєму складі велику кількість калію.

Про це повідомляє портал "Home for the harvest"

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Кожен садівник завжди хоче зробити так, щоб його сад виглядає якнайкраще та радував його око. Тому завжди потрібно знати хитрощі, які допоможуть зробити сад розкішним, а квіти такими, щоб сусіди, проходячи повз, заглядали на їхню красу.

Зокрема, це хочеться зробити й по відношенню до півоніїв, які є дуже красивими квітами. Тому, щоб зробити їхні квіти пишними та розкішними, потрібно знати, чим слід підживлювати їх та як приготувати суміш, яка допоможе це зробити.

Пишні півонії, які слід добре підживлювати. Фото ілюстративне: Pixabay

Важливо знати, що добриво для півоніїв повинно мати у своєму складі калій. Це добриво можна купити у квітковому магазині або ж зробити самостійно у домашніх умовах. Головним інгредієнтом для добрива є попіл, який може стати корисною основою для суміші.

Як приготувати ефективне добриво для підживлення півоніїв?

Щоб приготувати гарне добриво, потрібно взяти один літр попелу та залити його десятьма літрами теплої води. Цю суміш слід залишити на два–три дні, щодня двічі на день його ретельно помішуючи. Потім слід злити рідину, яка матиме жовтуватий колір.

Підживлювання півоніїв для пишних квітів. Фото: Freepik

Укінці потрібно розвести настояну суміш 20–ма літрами води, яка має вуличну температуру, та по п’ять–сім літрів вливати під кожен кущ цієї рослини.

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