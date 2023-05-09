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Чим варто удобрити овочі після посадки: як приготувати ефективну суміш

9 травня 2023 18:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чим варто удобрювати овочі після посадки – рецепт суміші
Вирощування та підживлення овочів на городі. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Кожна господиня знає, що для отримання щедрого врожаю овочів, необхідно добре за ними доглядати та знати, чим краще їх підживлювати. Тому садівники пояснили, чим краще удобрювати розсаду овочів, щоб отримати щедрий врожай.

Про це повідомляє портал "Almanac"

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Баклажан

Щоб зробити врожай баклажанів щедрим, слід полити суспензією золи у пропорції однієї склянки на два літри води через тиждень після посадки. Коли з’являться бруньки, потрібно нанести на них суміш з однієї чайної ложки аміачної селітри, одної столової ложки суперфосфату та 0,5 столової ложки сірчанокислого калію.

Баклажан
Баклажан, який слід добре підживалювати. Фото: Pixabay

Кабачок

Після посадки кабачків варто одразу зробити трав’яний настій з будь–якої рослини та залишити настоюватися на сім–десять днів, після чого розвести з водою у пропорції 1:8 та додати одну столову ложку фертики. Цієї сумішшю потрібно підживлювати у кількості однієї склянки на рослину.

Кабачок
Кабачок, який слід гарно удобрювати. Фото: Pixabay

Капуста

Через 25 днів після посадки треба розвести 500 мл добрива коров’яку у десяти літрах води та підживлювати рослину у кількості 0,5 літрів.

Капуста
Вирощування капусти на городі. Фото: Pixabay

Цибуля

Через три тижні після посадки потрібно змішати одну столову ложку аміачної селітри з 0,5 стаканом сірчанокислого калію та десятьма літрами води. Потім слід полити цибулю, підгорнути та замульчувати соломою або торфом.

Лук
Цибуля, яку потрібно удобрювати правильною сумішю. Фото ілюстративне: Pexels

Огірок

​​​Через два тижні після посадки слід розвести 1,5 столові ложки фертики на десять літрів води, після чого по одній склянці виливати на кожну рослину.

Огурец
Огірок, який слід удобрювати для щедрого врожаю. Фото: Pexels

Червоний перець

Через 10–14 днів після посадки варто змішати два літри гноївки з 1,5 столовими ложками суперфосфату та сірчанокислого калію, додаючи туди 0,5 склянки золи на відро води. На рослину потрібно виливати один літр цієї суміші.

Красный перец
Вирощування червоного перцю у теплиці. Фото: Pexels

Помідор

Через два тижні після посадки слід розвести одну складку курячого посліду у десятьох літрах води. На кущ потрібно по два літри.

Помидоры
Щедрий врожай помідорів на городі. Фото: Pexels

Нагадаємо, ми писали про те, які овочі та зелень потрібно садити у травні.

Раніше ми розповідали, як потрібно правильно поливати огірки на своєму городі.

Також ми повідомляли про те, чим та як потрібно поливати моркву для отримання щедрого врожаю.

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