Чим варто удобрювати овочі після посадки – рецепт суміші

Чим варто удобрити овочі після посадки: як приготувати ефективну суміш
Кожна господиня знає, що для отримання щедрого врожаю овочів, необхідно добре за ними доглядати та знати, чим краще їх підживлювати. Тому садівники пояснили, чим краще удобрювати розсаду овочів, щоб отримати щедрий врожай.
Про це повідомляє портал "Almanac"
Овочі за способом підживлення
Баклажан
Щоб зробити врожай баклажанів щедрим, слід полити суспензією золи у пропорції однієї склянки на два літри води через тиждень після посадки. Коли з’являться бруньки, потрібно нанести на них суміш з однієї чайної ложки аміачної селітри, одної столової ложки суперфосфату та 0,5 столової ложки сірчанокислого калію.
Кабачок
Після посадки кабачків варто одразу зробити трав’яний настій з будь–якої рослини та залишити настоюватися на сім–десять днів, після чого розвести з водою у пропорції 1:8 та додати одну столову ложку фертики. Цієї сумішшю потрібно підживлювати у кількості однієї склянки на рослину.
Капуста
Через 25 днів після посадки треба розвести 500 мл добрива коров’яку у десяти літрах води та підживлювати рослину у кількості 0,5 літрів.
Цибуля
Через три тижні після посадки потрібно змішати одну столову ложку аміачної селітри з 0,5 стаканом сірчанокислого калію та десятьма літрами води. Потім слід полити цибулю, підгорнути та замульчувати соломою або торфом.
Огірок
Через два тижні після посадки слід розвести 1,5 столові ложки фертики на десять літрів води, після чого по одній склянці виливати на кожну рослину.
Червоний перець
Через 10–14 днів після посадки варто змішати два літри гноївки з 1,5 столовими ложками суперфосфату та сірчанокислого калію, додаючи туди 0,5 склянки золи на відро води. На рослину потрібно виливати один літр цієї суміші.
Помідор
Через два тижні після посадки слід розвести одну складку курячого посліду у десятьох літрах води. На кущ потрібно по два літри.
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