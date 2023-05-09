Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Чем следует удобрить овощи после посадки: как приготовить эффективную смесь arrow

Чем следует удобрить овощи после посадки: как приготовить эффективную смесь

9 мая 2023 18:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чем стоит удобрять овощи после посадки – рецепт смеси
Выращивание и подкормка овощей на огороде. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Каждая хозяйка знает, что для получения щедрого урожая овощей необходимо хорошо за ними ухаживать и знать, чем лучше их подкармливать. Поэтому садоводы объяснили, чем лучше удобрять рассаду овощей, чтобы получить обильный урожай.

Об этом сообщает портал "Almanac"

Читайте также:

Овощи по способу подкормки

Баклажан

Чтобы сделать урожай баклажанов щедрым, следует полить смесью золы в пропорции одного стакана на два литра воды через неделю после посадки. Когда появятся почки, нужно нанести на них смесь из одной чайной ложки аммиачной селитры, одной столовой ложки суперфосфата и 0,5 столовой ложки сернокислого калия.

Баклажан
Баклажан, который следует хорошо подпитывать. Фото: Pixabay

Кабачок

После посадки кабачков следует сразу сделать травяной настой из любого растения и оставить настаиваться на семь–десять дней, после чего развести с водой в пропорции 1:8 и добавить столовую ложку фертики. Этой смесью нужно подкармливать в количестве одного стакана на растение.

Кабачок
Кабачок, который следует хорошо удобрять. Фото: Pixabay

Капуста

Через 25 дней после посадки следует развести 500 мл удобрения коровяка в десяти литрах воды и подкармливать растение в количестве 0,5 литров.

Капуста
Выращивание капусты на огороде. Фото: Pixabay

Лук

Через три недели после посадки нужно смешать одну столовую ложку аммиачной селитры с 0,5 стаканом сернокислого калия и десятью литрами воды. Затем следует полить лук, окучить и замульчировать соломой или торфом.

Лук
Лук, который нужно удобрять правильной смесью. Фото иллюстративное: Pexels

Огурец

Через две недели после посадки следует развести 1,5 столовые ложки фертики на десять литров воды, после чего по одному стакану выливать на каждое растение.

Огурец
Огурец, который следует удобрять для обильного урожая. Фото: Pexels

Красный перец

Через 10–14 дней после посадки следует смешать два литра навоза с 1,5 столовыми ложками суперфосфата и сернокислого калия, добавляя туда 0,5 стакана золы на ведро воды. На растение нужно выливать один литр этой смеси.

Красный перец
Выращивание красного перца в теплице. Фото: Pexels

Помидор

Через две недели после посадки следует развести один стакан куриного помета в десяти литрах воды. На куст нужно по два литра.

Помидоры
Щедрый урожай помидоров на огороде. Фото: Pexels

Напомним, мы писали о том, какие овощи и зелень нужно сажать в мае.

Раньше мы рассказывали, как нужно правильно поливать огурцы на своем огороде.

Также мы сообщали о том, чем и как нужно поливать морковь для получения урожая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас