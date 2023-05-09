Чем стоит удобрять овощи после посадки – рецепт смеси

Выращивание и подкормка овощей на огороде. Фото: Pexels

Каждая хозяйка знает, что для получения щедрого урожая овощей необходимо хорошо за ними ухаживать и знать, чем лучше их подкармливать. Поэтому садоводы объяснили, чем лучше удобрять рассаду овощей, чтобы получить обильный урожай.

Об этом сообщает портал "Almanac"

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Баклажан

Чтобы сделать урожай баклажанов щедрым, следует полить смесью золы в пропорции одного стакана на два литра воды через неделю после посадки. Когда появятся почки, нужно нанести на них смесь из одной чайной ложки аммиачной селитры, одной столовой ложки суперфосфата и 0,5 столовой ложки сернокислого калия.

Баклажан, который следует хорошо подпитывать. Фото: Pixabay

Кабачок

После посадки кабачков следует сразу сделать травяной настой из любого растения и оставить настаиваться на семь–десять дней, после чего развести с водой в пропорции 1:8 и добавить столовую ложку фертики. Этой смесью нужно подкармливать в количестве одного стакана на растение.

Кабачок, который следует хорошо удобрять. Фото: Pixabay

Капуста

Через 25 дней после посадки следует развести 500 мл удобрения коровяка в десяти литрах воды и подкармливать растение в количестве 0,5 литров.

Выращивание капусты на огороде. Фото: Pixabay

Лук

Через три недели после посадки нужно смешать одну столовую ложку аммиачной селитры с 0,5 стаканом сернокислого калия и десятью литрами воды. Затем следует полить лук, окучить и замульчировать соломой или торфом.

Лук, который нужно удобрять правильной смесью. Фото иллюстративное: Pexels

Огурец

Через две недели после посадки следует развести 1,5 столовые ложки фертики на десять литров воды, после чего по одному стакану выливать на каждое растение.

Огурец, который следует удобрять для обильного урожая. Фото: Pexels

Красный перец

Через 10–14 дней после посадки следует смешать два литра навоза с 1,5 столовыми ложками суперфосфата и сернокислого калия, добавляя туда 0,5 стакана золы на ведро воды. На растение нужно выливать один литр этой смеси.

Выращивание красного перца в теплице. Фото: Pexels

Помидор

Через две недели после посадки следует развести один стакан куриного помета в десяти литрах воды. На куст нужно по два литра.

Щедрый урожай помидоров на огороде. Фото: Pexels

Напомним, мы писали о том, какие овощи и зелень нужно сажать в мае.

Раньше мы рассказывали, как нужно правильно поливать огурцы на своем огороде.

Также мы сообщали о том, чем и как нужно поливать морковь для получения урожая.