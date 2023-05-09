Чем стоит удобрять овощи после посадки – рецепт смеси

Чем следует удобрить овощи после посадки: как приготовить эффективную смесь
Каждая хозяйка знает, что для получения щедрого урожая овощей необходимо хорошо за ними ухаживать и знать, чем лучше их подкармливать. Поэтому садоводы объяснили, чем лучше удобрять рассаду овощей, чтобы получить обильный урожай.
Об этом сообщает портал "Almanac"
Овощи по способу подкормки
Баклажан
Чтобы сделать урожай баклажанов щедрым, следует полить смесью золы в пропорции одного стакана на два литра воды через неделю после посадки. Когда появятся почки, нужно нанести на них смесь из одной чайной ложки аммиачной селитры, одной столовой ложки суперфосфата и 0,5 столовой ложки сернокислого калия.
Кабачок
После посадки кабачков следует сразу сделать травяной настой из любого растения и оставить настаиваться на семь–десять дней, после чего развести с водой в пропорции 1:8 и добавить столовую ложку фертики. Этой смесью нужно подкармливать в количестве одного стакана на растение.
Капуста
Через 25 дней после посадки следует развести 500 мл удобрения коровяка в десяти литрах воды и подкармливать растение в количестве 0,5 литров.
Лук
Через три недели после посадки нужно смешать одну столовую ложку аммиачной селитры с 0,5 стаканом сернокислого калия и десятью литрами воды. Затем следует полить лук, окучить и замульчировать соломой или торфом.
Огурец
Через две недели после посадки следует развести 1,5 столовые ложки фертики на десять литров воды, после чего по одному стакану выливать на каждое растение.
Красный перец
Через 10–14 дней после посадки следует смешать два литра навоза с 1,5 столовыми ложками суперфосфата и сернокислого калия, добавляя туда 0,5 стакана золы на ведро воды. На растение нужно выливать один литр этой смеси.
Помидор
Через две недели после посадки следует развести один стакан куриного помета в десяти литрах воды. На куст нужно по два литра.
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