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Таких бутонов вы еще не видели: уловки подкормки пионов

10 мая 2023 17:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чем следует подпитывать пионы – уловки, которые помогут сделать их пышными
Пышные пионы, которые следует подпитывать эффективным удобрением. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Опытные садоводы рассказали, как сделать так, чтобы пионы имели роскошные и пышные бутоны и радовали хозяев своей красотой. Специалисты советуют подкормить кусты, когда начинают формироваться цветы, удобрением, содержащим в своем составе большое количество калия.

Об этом сообщает портал "Home for the harvest"

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Каждый садовник всегда хочет сделать так, чтобы его сад выглядел как можно лучше и радовал его глаз. Поэтому всегда нужно знать уловки, которые помогут сделать сад роскошным, а цветы такими, чтобы соседи, проходя мимо, заглядывали на их красоту.

В частности, это хочется сделать и по отношению к пионам, которые являются очень красивыми цветами. Поэтому, чтобы сделать их цветы пышными и роскошными, нужно знать, чем следует их подкармливать и как приготовить смесь, которая поможет это сделать.

Пионы
Пышные пионы, которые следует хорошо подкармливать. Фото иллюстративное: Pixabay

Важно знать, что удобрение для пионов должно иметь в своем составе калий. Это удобрение можно купить в цветочном магазине или сделать самостоятельно в домашних условиях. Главным ингредиентом для удобрения является пепел, который может стать полезным основанием для смеси.

Как приготовить эффективное удобрение для подпитки пионов?

Чтобы приготовить хорошее удобрение, нужно взять один литр пепла и залить его десятью литрами теплой воды. Эту смесь следует оставить на два–три дня, ежедневно дважды в день тщательно помешивая. Затем следует слить жидкость, у которой будет желтоватый цвет.

Удобрение пионов
Питание пионов для пышных цветов. Фото: Freepik

В конце нужно развести настоянную смесь 20–ю литрами воды, которая имеет уличную температуру, и по пять–семь литров вливать под каждый куст этого растения.

Напомним, мы писали о том, с помощью чего можно увеличить урожай картофеля.

Раньше мы рассказывали о том, что опытные садоводы рассказали, где лучше посадить малину для обильного урожая.

Также мы сообщали о том, как нужно подкармливать кусты смородины для обильного урожая.

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