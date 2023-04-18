Найсмішніші моменти з життя диких тварин – ТОП-10 фото

Таке зустрінеш тільки у дикій природі: ТОП-10 оригінальних фото тварин
Всі люди, які повертаються додому після важкого робочого дня, хочуть відпочити та відволіктися. Тому ми пропонуємо вам ТОП-10 фотографій тварин з дикої природи, які здатні розважити не тільки самих себе, а й туристів, які приїжджають подивитися на них.
ТОП-10 диких тварин, що здатні розсмішити навіть найсумніших – у підбірці Новини.LIVE.
Хто не заховався, я не винуватий!
Здається, ця сова просто захотіла відпочити від усіх, тому знайшла собі затишний куточок та злилася із деревом.
Міцна дружба
Не тільки між людьми виникає така дружба, що хочеться разом дуріти, таке можна зустріти і у сурикатів.
Давай п’ять!
Єноти — це такі розумні створіння, які можуть показати свою вдячність справжнім людським жестом.
Час поганяти в футбол
Цей маленький яструб підхопив у повітрі соснову шишку та вирішив себе розважити, граючи нею у футбол.
Я тебе з’їм!
На цьому кадрі можна помітити, що ніби величезний бегемот намагається з’їсти птаха, що стоїть перед його очима.
Мамо, я схожий на птаха?
Маленький лев намагався знайти затишне містечко на дереві, але щось пішло не за планом.
Як я виглядаю?
Здається, ніби ці риби щойно були на пластичній операції зі збільшення своїх губ. Так вони схожі на дівчат, які намагаються бути красивими завдяки косметологам.
Йди геть, я з тобою не розмовляю!
Дивлячись на цих двох пінгвінів, можна подумати, що вони сильно посварилися, а один з них вказує на двері іншому.
Я тебе бачу!
Ця маленька сова, що лежить у трубі, ніби підморгує чи слідкує за людьми.
Справжній пегас
Коли птах розправив крила, а кінь стояв попереду нього, це стало схожим на справжнього пегаса.
Нагадаємо, ми писали про ТОП-10 смішних та, водночас, страшних фотографій, на яких можна знайти щось незвичайне.
Раніше ми розповідали про ТОП-10 фотографій людей, у яких все пішло не за планом.
Також ми повідомляли про ТОП-10 фотографій, які були зроблені у потрібний момент.