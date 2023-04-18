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Таке зустрінеш тільки у дикій природі: ТОП-10 оригінальних фото тварин

18 квітня 2023 21:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Найсмішніші моменти з життя диких тварин – ТОП-10 фото
Відносини мавпочок між собою. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Всі люди, які повертаються додому після важкого робочого дня, хочуть відпочити та відволіктися. Тому ми пропонуємо вам ТОП-10 фотографій тварин з дикої природи, які здатні розважити не тільки самих себе, а й туристів, які приїжджають подивитися на них.

ТОП-10 диких тварин, що здатні розсмішити навіть найсумніших – у підбірці Новини.LIVE.

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Хто не заховався, я не винуватий!

Здається, ця сова просто захотіла відпочити від усіх, тому знайшла собі затишний куточок та злилася із деревом.

Сова злилася із деревом
Хованки маленької сови. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Міцна дружба

Не тільки між людьми виникає така дружба, що хочеться разом дуріти, таке можна зустріти і у сурикатів.

Сурикати бавляться
Пустощі двох сурикатів. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Давай п’ять!

Єноти — це такі розумні створіння, які можуть показати свою вдячність справжнім людським жестом.

Єнот дає п'ять
Привітання кумедного єнота. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Час поганяти в футбол

Цей маленький яструб підхопив у повітрі соснову шишку та вирішив себе розважити, граючи нею у футбол.

Птах грає у шишку
Гра яструба у соснову шишку. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards 

Я тебе з’їм!

На цьому кадрі можна помітити, що ніби величезний бегемот намагається з’їсти птаха, що стоїть перед його очима.

Бегемот хоче з'їсти птаха
Позіхання бегемота біля птаха. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Мамо, я схожий на птаха?

Маленький лев намагався знайти затишне містечко на дереві, але щось пішло не за планом.

Лев вдарився у дерево
Політ маленького лева. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Як я виглядаю?

Здається, ніби ці риби щойно були на пластичній операції зі збільшення своїх губ. Так вони схожі на дівчат, які намагаються бути красивими завдяки косметологам.

Риба посміхається та показує великі губи
Риби з великими губами у крупному плані. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Йди геть, я з тобою не розмовляю!

Дивлячись на цих двох пінгвінів, можна подумати, що вони сильно посварилися, а один з них вказує на двері іншому.

Два пінгвіни посварилися
Два пінгвіни на пляжі. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Я тебе бачу!

Ця маленька сова, що лежить у трубі, ніби підморгує чи слідкує за людьми.

Сова підморгує
Підморгування маленької сови у трубі. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Справжній пегас

Коли птах розправив крила, а кінь стояв попереду нього, це стало схожим на справжнього пегаса.

Кінь-пегас
Кінь, схожий на пегаса через птаха позаду. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Нагадаємо, ми писали про ТОП-10 смішних та, водночас, страшних фотографій, на яких можна знайти щось незвичайне.  

Раніше ми розповідали про ТОП-10 фотографій людей, у яких все пішло не за планом.

Також ми повідомляли про ТОП-10 фотографій, які були зроблені у потрібний момент.

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