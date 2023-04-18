Самые смешные моменты из жизни диких животных – ТОП-10 фото

Отношения обезьян между собой. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Все люди, которые возвращаются домой после тяжелого рабочего дня, хотят отдохнуть и отвлечься. Поэтому мы предлагаем вам ТОП-10 фотографий животных из дикой природы, которые способны развлечь не только самих себя, но и туристов, которые приезжают посмотреть на них.

ТОП-10 диких животных, способных рассмешить даже самых грустных – в подборке Новини.LIVE.

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Кто не спрятался, я не виноват!

Кажется, эта сова просто захотела отдохнуть от всех, поэтому нашла уютный уголок и слилась с деревом.

Укрытие маленькой совы. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Крепкая дружба

Не только между людьми возникает такая дружба, что хочется вместе дурачиться, такое можно встретить и у сурикатов.

Озорство двух сурикатов. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Давай пять!

Еноты — это такие разумные создания, которые могут показать свою признательность настоящим человеческим жестом.

Приветствие забавного енота. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Пора погонять в футбол

Этот маленький ястреб подхватил в воздухе сосновую шишку и решил себя развлечь, играя ею в футбол.

Игра ястреба в сосновую шишку. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Я тебя съем!

На этом кадре можно заметить, будто огромный бегемот пытается съесть стоящую перед его глазами птицу.

Зевание бегемота возле птицы. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Мама, я похож на птицу?

Маленький лев пытался найти уютное местечко на дереве, но что-то пошло не по плану.

Полет маленького льва. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Как я выгляжу?

Кажется, будто эти рыбы только были на пластической операции по увеличению своих губ. Так они похожи на девушек, которые стараются быть красивыми благодаря косметологам.

Рыбы с большими губами в крупном плане. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Уходи, я с тобой не разговариваю!

Глядя на этих двух пингвинов, можно подумать, что они сильно поругались, а один из них указывает на дверь другому.

Два пингвина на пляже. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Я вижу тебя!

Эта маленькая сова, лежащая в трубе, словно подмигивает или следит за людьми.

Подмигивание маленькой совы в трубе. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Настоящий пегас

Когда птица расправила крылья, а конь стоял впереди него, это было похоже на настоящего пегаса.

Лошадь, похожая на пегаса из-за птицы сзади. Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards

Напомним, мы писали о ТОП-10 смешных и одновременно страшных фотографий, на которых можно найти что-то необычное.

Раньше мы рассказывали о ТОП-10 фотографиях людей, у которых все пошло не по плану.

Также мы сообщали о ТОП-10 фотографиях, сделанных в нужный момент.