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У Великобританії на картині 17 століття помітили річ з майбутнього

24 травня 2023 14:48
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
На старій картині помітили річ з минулого
Як ви гадаєте, на що схожа галочка на взутті хлопчика? Фото: Daily Mail
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Несподівана деталь, знайдена на картині 17-го століття у Національній галереї у Великій Британії, викликала дискусії про можливість подорожей у часі. Нині в мережі точаться суперечки: чи можна вважати деталь одягу, котру помітили на полотні дві відвідувачки галереї, "свідченням подорожей у часі", чи жінки все ж передали куті меду?

Про неймовірне відкриття на старій картині написали "Daily Mail".

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На картині, яка так схвилювала мережу, зображений 8-річний хлопчик, який стоїть біля столу з їжею і стискає в руці чашку. Підліток одягнений у вбрання, яке відповідає епосі — чорну куртку, плащ, білу сорочку з воланами, шкарпетки кольору баклажана та чорні черевики. Втім, на його взутті видно надзвичну деталь — білу галочка, дуже схожу на культовий логотип Nike.

Що кажуть експерти?

Коли інформація з’явилася в мережі деякі відувачі припустили, що цей твір мистецтва є доказом існування подорожей у часі. Той факт, що картина була написана за кілька століть до моменту заснування відомої спортивної компанії лише посилює інтригу. 

Деякі прихильники гіпотези подорожі в часі припускають, що людина з майбутнього могла якимось чином вплинути на автора картини чи дійових осіб, причетних до її написання. Втім, критики стверджують, що цей випадок можна пояснити простим збігом або неправильним розумінням символу, знайденого на картині. 

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