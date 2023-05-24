На старой картине заметили вещь из прошлого

Как вы думаете, на что похожа галочка на обуви мальчика? Фото: Daily Mail

Неожиданная деталь, найденная на картине 17 века в Национальной галерее в Великобритании, вызвала дискуссии о возможности путешествий во времени. Сейчас в сети идут споры: можно ли считать деталь одежды, которую заметили на полотне две посетительницы галереи, "свидетельством путешествий во времени", или женщины все же передали кути меду?

О невероятном открытии на старой картине написали " Daily Mail".

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На взволновавшей сеть картине изображен 8-летний мальчик, который стоит у стола с едой и сжимает в руке чашку. Подросток одет в наряды, которые отвечают эпохе — черную куртку, плащ, белую рубашку с воланами, носки цвета баклажана и черные ботинки. Впрочем, на его обуви видна необычная деталь — белая галочка, очень похожая на культовый логотип Nike.

Что говорят эксперты?

Когда информация появилась в сети, некоторые пользователи предположили, что это произведение искусства является доказательством существования путешествий во времени. Тот факт, что картина была написана за несколько веков до основания известной спортивной компании лишь усиливает интригу.

Некоторые сторонники гипотезы путешествия во времени предполагают, что человек из будущего мог каким-то образом повлиять на автора картины или действующих лиц, причастных к его написанию. Однако критики утверждают, что этот случай можно объяснить простым совпадением или неправильном понимании значения символа.

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