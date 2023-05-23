День героїв України — 23 травня — історія, традиції та щирі привітання

День героїв України 23 травня. Фото: Міністерство оборони України

Щороку 23 травня українці відзначають День героїв України. Поки що це неофіційне свято, проте значуще й в умовах війни набуло особливого сенсу. У цю дату ми вшановуємо пам'ять всіх героїв, які боролися за суверенітет і незалежність нашої держави, а також вітаємо захисників та захисниць, які продовжують виборювати нашу свободу та незалежність.

Новини.LIVE розповідає про історію та значення цього дня, які з'явилися традиції у це свято та як красиво привітати справжніх українських героїв.

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Кого вітати з Днем героїв України

Дата присвячена всім українським воїнам-лицарям Київської Русі, козакам часів Гетьманщини, гайдамакам, повстанцям, Українським Січовим Стрільцям і воїнам армій УНР і УПА, жертвам політичних репресій, а також бійцям Небесної Сотні, воїнам АТО і російсько-української війни.

У День героїв згадують і вітають усіх, хто ризикуючи власним життям, боровся за українську незалежність.

З цим важливим святом необхідно привітати кожного військового, добровольця, активіста, волонтера та усіх тих, хто допомагає зараз повернути наші території та мир в Україні.



Український військовий. Фото: depositphotos.com

День героїв України — історія свята

Історія цього свята починається в 1941 році у місті Кракові. Так під час Другого великого собору Організації українських націоналістів (ОУН) було прийнято рішення заснувати свято, присвячене героям, які жертвували або жертвують своїми життями та здоров'ям заради процвітання України.

Дату, 23 травня, вибрали не випадково, адже саме в цей день загинув видатний громадський діяч, один з керівників ОУН та головних ідеологів українського націоналізму Євген Коновалець. Його 1938 року підступно вбили в Роттердамі.

Євген Коновалець — перший голова ОУН (1929). Народився 14 червня 1891 року в селі Зашків Львівської області, вбитий радянським агентом 23 травня 1938 року в Роттердамі, Нідерланди. Фото: unr.memory.gov.ua (Official website)

Але дата пов’язана не лише з Коновальцем. Саме у травні пішли з життя визначні борці за незалежність: Симон Петлюра (25 травня 1926 року) та Микола Міхновський (3 травня 1924 року).

Спершу День героїв святкували підпільно, але зі здобуттям Україною незалежності воно почало набувати все більшого розголосу.

Після 24 лютого 2022 року свято набуло особливого сенсу.

Список захисників та захисниць, котрі віддали свої життя за свободу та незалежність, щоденно поповнюється. Кожен українець має це пам'ятати. Відзначення Дня героїв — це шана тим, завдяки кому ми вистояли та продовжуємо чинити опір.

Поки що свято Героїв не є офіційним в Україні. Над набуттям статусу всеукраїнського сьогодні працює безліч політиків, активістів та просто небайдужих людей.

Українські військові звільняють Куп’янськ. Фото: hmarochos.kiev.ua

Як відзначають День героїв України

Зазвичай цього дня в країні проводяться різні масові та пам'ятні заходи на честь героїв України, відбувається урочисте покладання квітів. Проходять заходи, на яких захисникам та захисницям вручають нагороди.

В умовах воєнного стану кожне місто саме вирішуватиме, чи варто відзначати цей день і як саме. У багатьох містах проведуть пам'ятні заходи на честь героїв, загиблих у війні, а також покладуть квіти біля пам'ятників героям України.

У Києві 23 травня традиційно проходить панахида та покладання квітів біля меморіального знаку Героям Небесної сотні, вшановується пам’ять про борців за Незалежність України біля Стіни пам’яті Михайлівського собору.



Привітання з Днем героїв 2023

Спеціально до цього надважливого свята ми зібрали гарні та щирі привітання для українських героїв. Не забудьте й ви привітати захисників та захисниць України й висловити їм слова вдячності.

Привітання з Днем героїв 2023. Фото: Новини.LIVE

Від щирого серця вітаю! Неможливо висловити кількома словами ступінь душевної подяки та безмірної поваги до героїчних людей. Хочеться побажати лише найдобріших миттєвостей, тільки найтепліших і найрадісніших зустрічей, та успішного продовження шляху! З Днем Героїв!

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято — мужніх та патріотичних сестер та братів!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Батьківщину захищати та рідну Україну!

Хай мир панує завжди та спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

Привітання з Днем героїв 2023. Фото: km-oblrada.gov.ua

Зі святом тебе, мій герою! Нехай якнайскоріше на нашій землі запанує мир. Бажаю міцного здоров’я, божого благословення, захисту та переможних подій. Вірю, що скоро ми зберемося за великим родинним столом, щоб разом відсвяткувати перемогу.

***

Нам, звичайно, хотілося б миру в усьому світі, але, на жаль, таке навряд чи можливо. А тому особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти! Прийміть мої гарячі вітання зі святом!

Привітання з Днем героїв 2023. Фото: ТСН.ua

Вклоняюся перед вашою силою, мужністю та патріотизмом. Я впевнена, що завдяки таким Героям і Героїням, як Ви, нас точно чекає Перемога. З Днем героя України!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Вітаю всіх чоловіків і жінок — захисників та захисниць України. Поки є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни та воїтельки України!

Привітання з Днем героїв України. Фото: ТСН.ua

Героям країни,

Воїнам світла —

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати —

Низький вам уклін,

І велика подяка!

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