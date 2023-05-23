День героев Украины — 23 мая — история, традиции и искренние поздравления

В Украине отмечают День Героев: история, смысл праздника и искренние поздравления
Каждый год 23 мая украинцы отмечают День героев Украины. Пока это неофициальный праздник, однако значимый и в условиях войны приобрел особый смысл. В эту дату мы чествуем память всех героев, боровшихся за суверенитет и независимость нашего государства, а также поздравляем защитников и защитниц, которые продолжают бороться за нашу свободу и независимость.
Новини.LIVE рассказывает об истории и значении этого дня, какие появились традиции в этот праздник и как красиво поздравить настоящих украинских героев.
Кого поздравить с Днем героев Украины
Дата посвящена всем украинским воинам-рыцарям Киевской Руси, казакам времен Гетманщины, гайдамакам, повстанцам, Украинским Сечевым Стрельцам и воинам армий УНР и УПА, жертвам политических репрессий, а также бойцам Небесной Сотни, воинам АТО и русско-украинской войны.
В День героев вспоминают и поздравляют всех, кто рискуя своей жизнью, боролся за украинскую независимость.
С этим важным праздником необходимо поздравить каждого военного, добровольца, активиста, волонтера и всех, кто помогает сейчас вернуть наши территории и мир в Украине.
День героев Украины — история праздника
История этого праздника начинается в 1941 году в городе Кракове. Так, во время Второго великого собора Организации украинских националистов (ОУН) было принято решение основать праздник, посвященный героям, которые жертвовали или жертвуют своими жизнями и здоровьем ради процветания Украины.
Дату, 23 мая, выбрали не случайно, ведь именно в этот день погиб величайший общественный деятель, один из руководителей ОУН и главных идеологов украинского национализма Евгений Коновалец. Его в 1938 году коварно убили в Роттердаме.
Но дата связана не только с Коновальцем. Именно в мае ушли из жизни выдающиеся борцы за независимость: Симон Петлюра (25 мая 1926) и Николай Михновский (3 мая 1924).
Сначала День героев праздновали подпольно, но с обретением Украиной независимости оно начало приобретать все большую огласку.
После 24 февраля 2022 года праздник приобрел особый смысл.
Список защитников и защитниц, отдавших свою жизнь за свободу и независимость, ежедневно пополняется. Каждый украинец должен это помнить. Отмечание Дня героев — это уважение тем, благодаря кому мы выстояли и продолжаем сопротивляться.
Пока что праздник Героев не является официальным в Украине. Над обретением статуса всеукраинского сегодня работает множество политиков, активистов и просто неравнодушных людей.
Как отмечают День героев Украины
Обычно в этот день в стране проводятся различные массовые и памятные мероприятия в честь героев Украины, торжественное возложение цветов. Проходят мероприятия, где защитникам и защитницам вручают награды.
В условиях военного положения каждый город будет решать, стоит ли отмечать этот день и как именно. Во многих городах проведут памятные мероприятия в честь героев, погибших в войне, а также возложат цветы у памятников героям Украины.
В Киеве 23 мая традиционно проходит панихида и возложение цветов у мемориального знака Героям Небесной сотни, чествуется память о борцах за Независимость Украины у Стены памяти Михайловского собора.
Поздравление с Днем героев 2023
Специально к этому важному празднику мы собрали красивые и искренние поздравления для украинских героев. Не забудьте и вы поздравить защитников и защитниц Украины и выразить им слова благодарности.
От всей души поздравляю! Невозможно выразить несколькими словами степень душевной благодарности и уважения к героическим людям. Хочется пожелать только самых добрых мгновений, только самых теплых и радостных встреч и успешного продолжения пути! С Днем Героев!
***
Сегодня Украина празднует славный праздник,
Этот праздник — мужественных и патриотических сестер и братьев! Это праздник тех, кто готов в любую минуту
Родину защищать и родную Украину!
Пусть мир царит всегда и покой вокруг,
Что угодно тебе да будет, мой брат, по силам,
Пусть умножаются достижения, жизнь пусть процветает,
Покровом Божья Матерь тебя окутает!
С праздником тебя, мой герой! Пусть как можно скорее на нашей земле воцарится мир. Желаю крепкого здоровья, божьего благословения, защиты и победных событий. Верю, что скоро мы соберемся за большим семейным столом, чтобы вместе отпраздновать победу.
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Нам, конечно, хотелось бы миру во всем мире, но, к сожалению, такое вряд ли возможно. А потому особенно важно то, что за нашу жизнь и свободу есть кому постоять! Примите мои горячие поздравления с праздником!
Поклоняюсь вашей силе, мужеству и патриотизму. Я уверена, что благодаря таким Героям и Героиням, как Вы нас точно ждет Победа. С Днем героя Украины!
***
Спасибо тебе, друг, что сохранил
Любовь в сердце к своему краю
Вопреки всем дрязгам... Да я точно знаю,
Что бы ты по-другому не смог!
Для победы все сделает сумей
В это тяжелое для Украины время!
Ты устоишь за себя и за нас,
Спасибо тебе, друг, что жив!
***
Поздравляю всех мужчин и женщин — защитников и защитниц Украины. Пока есть герои, защищающие мирное будущее наших детей от лживого коварного врага, мы обязательно победим. Молимся за вас, воины и воительницы Украины!
Героям страны,
Воинам света
Защитникам Украины,
Что мужественно защищают нас
От супостата,
Ни танком ни градом
Вас не запугать.
Всем тем что жизнь
Не жалеют отдать
Низкий вам поклон,
И большое спасибо!
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