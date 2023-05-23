День героев Украины — 23 мая — история, традиции и искренние поздравления

День героев Украины 23 мая. Фото: Министерство обороны Украины

Каждый год 23 мая украинцы отмечают День героев Украины. Пока это неофициальный праздник, однако значимый и в условиях войны приобрел особый смысл. В эту дату мы чествуем память всех героев, боровшихся за суверенитет и независимость нашего государства, а также поздравляем защитников и защитниц, которые продолжают бороться за нашу свободу и независимость.

Новини.LIVE рассказывает об истории и значении этого дня, какие появились традиции в этот праздник и как красиво поздравить настоящих украинских героев.

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Дата посвящена всем украинским воинам-рыцарям Киевской Руси, казакам времен Гетманщины, гайдамакам, повстанцам, Украинским Сечевым Стрельцам и воинам армий УНР и УПА, жертвам политических репрессий, а также бойцам Небесной Сотни, воинам АТО и русско-украинской войны.

В День героев вспоминают и поздравляют всех, кто рискуя своей жизнью, боролся за украинскую независимость.

С этим важным праздником необходимо поздравить каждого военного, добровольца, активиста, волонтера и всех, кто помогает сейчас вернуть наши территории и мир в Украине.

Украинский военный. Фото: depositphotos.com

День героев Украины — история праздника

История этого праздника начинается в 1941 году в городе Кракове. Так, во время Второго великого собора Организации украинских националистов (ОУН) было принято решение основать праздник, посвященный героям, которые жертвовали или жертвуют своими жизнями и здоровьем ради процветания Украины.

Дату, 23 мая, выбрали не случайно, ведь именно в этот день погиб величайший общественный деятель, один из руководителей ОУН и главных идеологов украинского национализма Евгений Коновалец. Его в 1938 году коварно убили в Роттердаме.

Евгений Коновалец — первый председатель ОУН (1929). Родился 14 июня 1891 года в селе Зашков Львовской области, убит советским агентом 23 мая 1938 года в Роттердаме, Нидерланды. Фото: unr.memory.gov.ua (Official website)

Но дата связана не только с Коновальцем. Именно в мае ушли из жизни выдающиеся борцы за независимость: Симон Петлюра (25 мая 1926) и Николай Михновский (3 мая 1924).

Сначала День героев праздновали подпольно, но с обретением Украиной независимости оно начало приобретать все большую огласку.

После 24 февраля 2022 года праздник приобрел особый смысл.

Список защитников и защитниц, отдавших свою жизнь за свободу и независимость, ежедневно пополняется. Каждый украинец должен это помнить. Отмечание Дня героев — это уважение тем, благодаря кому мы выстояли и продолжаем сопротивляться.

Пока что праздник Героев не является официальным в Украине. Над обретением статуса всеукраинского сегодня работает множество политиков, активистов и просто неравнодушных людей.

Украинские военные освобождают Купянск. Фото: hmarochos.kiev.ua

Как отмечают День героев Украины

Обычно в этот день в стране проводятся различные массовые и памятные мероприятия в честь героев Украины, торжественное возложение цветов. Проходят мероприятия, где защитникам и защитницам вручают награды.

В условиях военного положения каждый город будет решать, стоит ли отмечать этот день и как именно. Во многих городах проведут памятные мероприятия в честь героев, погибших в войне, а также возложат цветы у памятников героям Украины.

В Киеве 23 мая традиционно проходит панихида и возложение цветов у мемориального знака Героям Небесной сотни, чествуется память о борцах за Независимость Украины у Стены памяти Михайловского собора.

Поздравление с Днем героев 2023

Специально к этому важному празднику мы собрали красивые и искренние поздравления для украинских героев. Не забудьте и вы поздравить защитников и защитниц Украины и выразить им слова благодарности.

Поздравление с Днем героев 2023. Фото: Новини.LIVE

От всей души поздравляю! Невозможно выразить несколькими словами степень душевной благодарности и уважения к героическим людям. Хочется пожелать только самых добрых мгновений, только самых теплых и радостных встреч и успешного продолжения пути! С Днем Героев!

***

Сегодня Украина празднует славный праздник,

Этот праздник — мужественных и патриотических сестер и братьев! Это праздник тех, кто готов в любую минуту

Родину защищать и родную Украину!

Пусть мир царит всегда и покой вокруг,

Что угодно тебе да будет, мой брат, по силам,

Пусть умножаются достижения, жизнь пусть процветает,

Покровом Божья Матерь тебя окутает!

Поздравление с Днем героев 2023 года. Фото: km-oblrada.gov.ua

С праздником тебя, мой герой! Пусть как можно скорее на нашей земле воцарится мир. Желаю крепкого здоровья, божьего благословения, защиты и победных событий. Верю, что скоро мы соберемся за большим семейным столом, чтобы вместе отпраздновать победу.

***

Нам, конечно, хотелось бы миру во всем мире, но, к сожалению, такое вряд ли возможно. А потому особенно важно то, что за нашу жизнь и свободу есть кому постоять! Примите мои горячие поздравления с праздником!

Поздравление с Днем героев 2023. Фото: ТСН.ua

Поклоняюсь вашей силе, мужеству и патриотизму. Я уверена, что благодаря таким Героям и Героиням, как Вы нас точно ждет Победа. С Днем героя Украины!

***

Спасибо тебе, друг, что сохранил

Любовь в сердце к своему краю

Вопреки всем дрязгам... Да я точно знаю,

Что бы ты по-другому не смог!

Для победы все сделает сумей

В это тяжелое для Украины время!

Ты устоишь за себя и за нас,

Спасибо тебе, друг, что жив!

***

Поздравляю всех мужчин и женщин — защитников и защитниц Украины. Пока есть герои, защищающие мирное будущее наших детей от лживого коварного врага, мы обязательно победим. Молимся за вас, воины и воительницы Украины!

Приветствие с Днем героев Украины. Фото: ТСН.ua

Героям страны,

Воинам света

Защитникам Украины,

Что мужественно защищают нас

От супостата,

Ни танком ни градом

Вас не запугать.

Всем тем что жизнь

Не жалеют отдать

Низкий вам поклон,

И большое спасибо!

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