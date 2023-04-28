Календар свят на травень 2023 — найважливіші події та дати

Календар свят на травень 2023: які важливі дати відзначатимуть українці
В останній місяць весни на українців чекає чимало важливих свят, дат і цікавих подій. Проте через дію воєнного стану додаткових вихідних не передбачається.
Новини.LIVE склав детальний календар вихідних, професійних та міжнародних свят на травень 2023 року.
Вихідні дні у травні 2023
Як відомо, 7 лютого 2023 року Верховна Рада України подовжила дію воєнного стану до 20 травня 2023 року.
Тому згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", в травні не буде додаткових вихідних.
В травні традиційно 31 день, з них 23 дні будуть робочими, а 8 — офіційними вихідними (субота і неділя).
Тобто українці відпочиватимуть:
- 6 і 7 травня;
- 13 і 14 травня;
- 20 і 21 травня;
- 27 і 28 травня.
Календар свят на травень 2023
В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у травні:
- 1 травня — День праці;
- 3 травня — Всесвітній день свободи преси, День кондитера;
- 4 травня — Міжнародний день пожежників;
- 5 травня — Міжнародний день боротьби за права інвалідів;
- 6 травня — Міжнародний день астрономії;
- 7 травня — День радіо, День міста — Львів;
- 8 травня — День пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої Світової війни та Міжнародний день Червоного Хреста;
- 9 травня — День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Міжнародний день Європи;
- 12 травня — Всесвітній день медичних сестер;
- 13 травня — Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією;
- 14 травня — День матері;
- 15 травня — Міжнародний день сім'ї, Всесвітній День Захисту Клімату;
- 17 травня — Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства;
- 18 травня — День вишиванки, Міжнародний день музеїв, День резервіста України;
- 19 травня — Міжнародний день боротьби з гепатитами;
- 20 травня — Всеукраїнський день Європи, День науки, День банківських працівників, Всесвітній день метролога та Всесвітній день травматолога;
- 21 травня — День пам'яті жертв політичних репресій, День молодіжних та дитячих громадських організацій, Всеукраїнський день працівників культури, Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу, а також Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку;
- 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття;
- 23 травня — Свято Героїв, День морської піхоти України;
- 24 травня — День слов'янської писемності та культури;
- 25 травня — День філолога;
- 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій;
- 26 травня — День зварника;
- 27 травня — День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження;
- 28 травня — День хіміка, День прикордонника, День міста — Київ;
- 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН;
- 31 травня — Всесвітній день без тютюну.
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