Календар свят на травень 2023 — найважливіші події та дати

Календар свят на травень 2023. Фото: Новини.LIVE

В останній місяць весни на українців чекає чимало важливих свят, дат і цікавих подій. Проте через дію воєнного стану додаткових вихідних не передбачається.

Новини.LIVE склав детальний календар вихідних, професійних та міжнародних свят на травень 2023 року.

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Вихідні дні у травні 2023

Як відомо, 7 лютого 2023 року Верховна Рада України подовжила дію воєнного стану до 20 травня 2023 року.

Тому згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", в травні не буде додаткових вихідних.

В травні традиційно 31 день, з них 23 дні будуть робочими, а 8 — офіційними вихідними (субота і неділя).

Тобто українці відпочиватимуть:

6 і 7 травня;

13 і 14 травня;

20 і 21 травня;

27 і 28 травня.

Вихідні дні у травні 2023. Фото: pixabay.com

Календар свят на травень 2023

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у травні:

1 травня — День праці;

3 травня — Всесвітній день свободи преси, День кондитера;

— Всесвітній день свободи преси, День кондитера; 4 травня — Міжнародний день пожежників;

— Міжнародний день пожежників; 5 травня — Міжнародний день боротьби за права інвалідів;

— Міжнародний день боротьби за права інвалідів; 6 травня — Міжнародний день астрономії;

— Міжнародний день астрономії; 7 травня — День радіо, День міста — Львів;

— День радіо, День міста — Львів; 8 травня — День пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої Світової війни та Міжнародний день Червоного Хреста;

та Міжнародний день Червоного Хреста; 9 травня — День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Міжнародний день Європи;

та Міжнародний день Європи; 12 травня — Всесвітній день медичних сестер;

— Всесвітній день медичних сестер; 13 травня — Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією;

— Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією; 14 травня — День матері;

15 травня — Міжнародний день сім'ї , Всесвітній День Захисту Клімату;

, Всесвітній День Захисту Клімату; 17 травня — Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства;

— Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства; 18 травня — День вишиванки, Міжнародний день музеїв, День резервіста України;

— День вишиванки, Міжнародний день музеїв, День резервіста України; 19 травня — Міжнародний день боротьби з гепатитами;

— Міжнародний день боротьби з гепатитами; 20 травня — Всеукраїнський день Європи, День науки, День банківських працівників, Всесвітній день метролога та Всесвітній день травматолога;

— Всеукраїнський день Європи, День науки, День банківських працівників, Всесвітній день метролога та Всесвітній день травматолога; 21 травня — День пам'яті жертв політичних репресій, День молодіжних та дитячих громадських організацій , Всеукраїнський день працівників культури, Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу, а також Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку;

, Всеукраїнський день працівників культури, Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу, а також Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку; 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття;

— Міжнародний день біологічного різноманіття; 23 травня — Свято Героїв, День морської піхоти України;

24 травня — День слов'янської писемності та культури;

— День слов'янської писемності та культури; 25 травня — День філолога;

— День філолога; 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій;

— Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій; 26 травня — День зварника;

— День зварника; 27 травня — День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження;

— День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження; 28 травня — День хіміка, День прикордонника, День міста — Київ ;

— День хіміка, День прикордонника, ; 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН;

— Міжнародний день миротворців ООН; 31 травня — Всесвітній день без тютюну.

Свята у травні 2023. Фото: pixabay.com

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