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Календар свят на травень 2023: які важливі дати відзначатимуть українці

28 квітня 2023 14:27
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Календар свят на травень 2023 — найважливіші події та дати
Календар свят на травень 2023. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В останній місяць весни на українців чекає чимало важливих свят, дат і цікавих подій. Проте через дію воєнного стану додаткових вихідних не передбачається. 

Новини.LIVE склав детальний календар вихідних, професійних та міжнародних свят на травень 2023 року. 

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Вихідні дні у травні 2023

Як відомо, 7 лютого 2023 року Верховна Рада України подовжила дію воєнного стану до 20 травня 2023 року.

Тому згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", в травні не буде додаткових вихідних.

В травні традиційно 31 день, з них 23 дні будуть робочими, а 8 — офіційними вихідними (субота і неділя).

Тобто українці відпочиватимуть:

  • 6 і 7 травня;
  • 13 і 14 травня; 
  • 20 і 21 травня;
  • 27 і 28 травня.

 

Коли вихідні дні у травні 2023
Вихідні дні у травні 2023. Фото: pixabay.com

Календар свят на травень 2023

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у травні:

  • 1 травня — День праці;
  • 3 травня — Всесвітній день свободи преси, День кондитера;
  • 4 травня — Міжнародний день пожежників;
  • 5 травня — Міжнародний день боротьби за права інвалідів;
  • 6 травня — Міжнародний день астрономії;
  • 7 травня — День радіо, День міста — Львів;
  • 8 травня — День пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої Світової війни та Міжнародний день Червоного Хреста;
  • 9 травня — День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Міжнародний день Європи;
  • 12 травня — Всесвітній день медичних сестер;
  • 13 травня — Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією;
  • 14 травня — День матері;
  • 15 травня — Міжнародний день сім'ї, Всесвітній День Захисту Клімату;
  • 17 травня — Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства;
  • 18 травня — День вишиванки, Міжнародний день музеїв, День резервіста України;
  • 19 травня — Міжнародний день боротьби з гепатитами;
  • 20 травня — Всеукраїнський день Європи, День науки, День банківських працівників, Всесвітній день метролога та Всесвітній день травматолога;
  • 21 травня — День пам'яті жертв політичних репресій, День молодіжних та дитячих громадських організацій, Всеукраїнський день працівників культури, Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу, а також Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку;
  • 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття;
  • 23 травня — Свято Героїв, День морської піхоти України;
  • 24 травня — День слов'янської писемності та культури;
  • 25 травня — День філолога;
  • 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій;
  • 26 травня — День зварника;
  • 27 травня — День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження;
  • 28 травня — День хіміка, День прикордонника, День міста — Київ;
  • 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН;
  • 31 травня — Всесвітній день без тютюну.

 

Які свята будуть у травні 2023
Свята у травні 2023. Фото: pixabay.com

Нагадаємо, ми писали, які дні у 2023 році будуть ідеальними для вінчання та одруження.

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