Календарь праздников на май 2023 — важнейшие события и даты

Календарь праздников на май 2023: какие важные даты будут отмечать украинцы
В последний месяц весны украинцев ждет немало важных праздников, дат и интересных событий. Однако из-за действия военного положения дополнительных выходных не предполагается.
Новини.LIVE составил подробный календарь выходных, профессиональных и международных праздников на май 2023 года.
Выходные дни в мае 2023
Как известно, 7 февраля 2023 года Верховная Рада Украины продлила действие военного положения до 20 мая 2023 года.
Поэтому согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в мае не будет дополнительных выходных.
В мае традиционно 31 день, из них 23 дня будут рабочими, а 8 — официальными выходными (суббота и воскресенье).
То есть украинцы будут отдыхать:
- 6 и 7 мая;
- 13 и 14 мая;
- 20 и 21 мая;
- 27 и 28 мая.
Календарь праздников на май 2023
В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в мае:
- 1 мая — День труда;
- 3 мая — Всемирный день свободы печати, День кондитера;
- 4 мая — Международный день пожарных;
- 5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов;
- 6 мая — Международный день астрономии;
- 7 мая — День радио, День города — Львов;
- 8 мая — День памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны и Международный день Красного Креста;
- 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и Международный день Европы;
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер;
- 13 мая — Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией;
- 14 мая — День матери;
- 15 мая — Международный день семьи , Всемирный День Защиты Климата;
- 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества;
- 18 мая — День вышиванки, Международный день музеев, День резервиста Украины;
- 19 мая — Международный день борьбы с гепатитами;
- 20 мая — Всеукраинский день Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога и Всемирный день травматолога;
- 21 мая — День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, а также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия;
- 23 мая — Праздник Героев, День морской пехоты Украины;
- 24 мая — День славянской письменности и культуры;
- 25 мая — День филолога;
- 25-31 мая — Неделя солидарности с народами неправительственных территорий;
- 26 мая — День сварщика;
- 27 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
- 28 мая — День химика, День пограничника, День города — Киев;
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН;
- 31 мая — Всемирный день без табака.
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