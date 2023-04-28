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Календарь праздников на май 2023: какие важные даты будут отмечать украинцы

28 апреля 2023 14:27
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на май 2023 — важнейшие события и даты
Календарь праздников на май 2023 года. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В последний месяц весны украинцев ждет немало важных праздников, дат и интересных событий. Однако из-за действия военного положения дополнительных выходных не предполагается.

Новини.LIVE составил подробный календарь выходных, профессиональных и международных праздников на май 2023 года.

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Выходные дни в мае 2023

Как известно, 7 февраля 2023 года Верховная Рада Украины продлила действие военного положения до 20 мая 2023 года.

Поэтому согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в мае не будет дополнительных выходных.

В мае традиционно 31 день, из них 23 дня будут рабочими, а 8 — официальными выходными (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут отдыхать:

  • 6 и 7 мая;
  • 13 и 14 мая;
  • 20 и 21 мая;
  • 27 и 28 мая.

 

Когда выходные дни в мае 2023
Выходные дни в мае 2023 года. Фото: pixabay.com

Календарь праздников на май 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в мае:

  • 1 мая — День труда;
  • 3 мая — Всемирный день свободы печати, День кондитера;
  • 4 мая — Международный день пожарных;
  • 5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов;
  • 6 мая — Международный день астрономии;
  • 7 мая — День радио, День города — Львов;
  • 8 мая  День памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны и Международный день Красного Креста;
  • 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и Международный день Европы;
  • 12 мая — Всемирный день медицинских сестер;
  • 13 мая — Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией;
  • 14 мая — День матери;
  • 15 мая — Международный день семьи , Всемирный День Защиты Климата;
  • 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества;
  • 18 мая — День вышиванки, Международный день музеев, День резервиста Украины;
  • 19 мая — Международный день борьбы с гепатитами;
  • 20 мая — Всеукраинский день Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога и Всемирный день травматолога;
  • 21 мая — День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, а также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;
  • 22 мая — Международный день биологического разнообразия;
  • 23 мая — Праздник Героев, День морской пехоты Украины;
  • 24 мая — День славянской письменности и культуры;
  • 25 мая — День филолога;
  • 25-31 мая — Неделя солидарности с народами неправительственных территорий;
  • 26 мая — День сварщика;
  • 27 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
  • 28 мая — День химика, День пограничника, День города — Киев;
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН;
  • 31 мая — Всемирный день без табака.

 

Какие праздники будут в мае 2023 года
Праздники в мае 2023 года. Фото: pixabay.com

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