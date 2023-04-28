Календарь праздников на май 2023 — важнейшие события и даты

Календарь праздников на май 2023 года. Фото: Новини.LIVE

В последний месяц весны украинцев ждет немало важных праздников, дат и интересных событий. Однако из-за действия военного положения дополнительных выходных не предполагается.

Новини.LIVE составил подробный календарь выходных, профессиональных и международных праздников на май 2023 года.

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Выходные дни в мае 2023

Как известно, 7 февраля 2023 года Верховная Рада Украины продлила действие военного положения до 20 мая 2023 года.

Поэтому согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в мае не будет дополнительных выходных.

В мае традиционно 31 день, из них 23 дня будут рабочими, а 8 — официальными выходными (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут отдыхать:

6 и 7 мая;

13 и 14 мая;

20 и 21 мая;

27 и 28 мая.

Выходные дни в мае 2023 года. Фото: pixabay.com

Календарь праздников на май 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в мае:

1 мая — День труда;

— 3 мая — Всемирный день свободы печати, День кондитера;

— Всемирный день свободы печати, День кондитера; 4 мая — Международный день пожарных;

— Международный день пожарных; 5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов;

— Международный день борьбы за права инвалидов; 6 мая — Международный день астрономии;

— Международный день астрономии; 7 мая — День радио, День города — Львов;

— День радио, День города — Львов; 8 мая — День памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны и Международный день Красного Креста;

— и Международный день Красного Креста; 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и Международный день Европы;

— и Международный день Европы; 12 мая — Всемирный день медицинских сестер;

— Всемирный день медицинских сестер; 13 мая — Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией;

— Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией; 14 мая — День матери;

15 мая — Международный день семьи , Всемирный День Защиты Климата;

, Всемирный День Защиты Климата; 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества;

— Всемирный день электросвязи и информационного общества; 18 мая — День вышиванки, Международный день музеев, День резервиста Украины;

— День вышиванки, Международный день музеев, День резервиста Украины; 19 мая — Международный день борьбы с гепатитами;

— Международный день борьбы с гепатитами; 20 мая — Всеукраинский день Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога и Всемирный день травматолога;

— Всеукраинский день Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога и Всемирный день травматолога; 21 мая — День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций , Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, а также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;

— , Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, а также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития; 22 мая — Международный день биологического разнообразия;

— Международный день биологического разнообразия; 23 мая — Праздник Героев, День морской пехоты Украины;

24 мая — День славянской письменности и культуры;

— День славянской письменности и культуры; 25 мая — День филолога;

— День филолога; 25-31 мая — Неделя солидарности с народами неправительственных территорий;

— Неделя солидарности с народами неправительственных территорий; 26 мая — День сварщика;

— День сварщика; 27 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;

— День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; 28 мая — День химика, День пограничника, День города — Киев ;

— День химика, День пограничника, ; 29 мая — Международный день миротворцев ООН;

— Международный день миротворцев ООН; 31 мая — Всемирный день без табака.

Праздники в мае 2023 года. Фото: pixabay.com

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