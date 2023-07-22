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У Донецькій області правоохоронці врятували кабанчика

22 липня 2023 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Донецькій області правоохоронці врятували кабанчика
Кабанчик, якого врятували правоохоронці. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронці Донецької області врятували кабанчика. Його підібрали курахівські поліцейські біля Красногорівки. Вони їхали на евакуацію.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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Порятунок кабанчика

"Виснажене, налякане, воно бігло по дорозі, ризикуючи потрапити під колеса", — йдеться у повідомленні.

Матір кабанчика, найімовірніше, загинула від обстрілів або спеки. 

Поліцейські загону "Білі янголи" поклали малюка у коробку та доставили до безпечного місця. Автомобіль правоохоронців був переповнений людьми, однак це не заважало їм врятувати тварину. Кабанчика вже передали на лікування.

Нагадаємо, на Київщині зоозахисники дивом врятували оленятко від загибелі. До цього тваринка жила у людей, де неправильно харчувалась.

Також ми писали, що у ніч з 19 на 20 липня російські окупанти вчергове запустили ракети по мирних жителях Миколаєва. З будинку, в який влучив ворожий снаряд, рятувальники дивом витягли неушкоджене кошеня.

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