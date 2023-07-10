У Києві пожежники врятували пса від вогню: приголомшливі кадри

Пожежники врятували пса. Фото: ДСНС

У Києві вогнеборці врятували пса з квартири, де виникла пожежа. Там загорілася кухня, що супроводжувалося сильним задимленням поверхів житлового будинку.

Про це повідомляє ДСНС.

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Зазначається, що до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Оболонському районі столиці. Так, на вулиці Прирічній горіла квартира.

"Загоряння сталося на кухні однієї із квартир на 7 поверсі 9-поверхового житлового будинку, що супроводжувалось сильним задимленням поверхів. Рятувальники врятували домашнього улюбленця з палаючої квартири та передали господарю, який був дуже вдячний за порятунок", — розповіли в ДСНС.

Врятований пес біля свого господаря. Фото: ДСНС

Пожежники врятували пса від пожежі. Фото: ДСНС

Пожежу вдалося ліквідувати на площі 20 кв. м. На вулицю вивели двох жителів.

Також додали, що постраждалих немає, а "причину та наслідки пожежі встановлюють правоохоронні органи".

Пожежна машина біля житлового будинку в Києві. Фото: ДСНС

Пожежники на виклику. Фото: ДСНС

Наслідки пожежі в Оболонському районі Києва. Фото: ДСНС

Джерело: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, що вогнеборці врятували жінку із задимленої квартири. Загоряння сталося через залишену без нагляду їжу на плиті.

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