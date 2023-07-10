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В Киеве пожарные спасли собаку от огня: потрясающие кадры

10 июля 2023 02:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве пожарные спасли собаку от огня: потрясающие кадры
Пожарные спасли собаку. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве пожарные спасли собаку с квартиры, где возник пожар. Там загорелась кухня, что сопровождалось сильным задымлением этажей жилого дома.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Отмечается, что в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Оболонском районе столицы. Так, на улице Приречной горела квартира.

"Воспламенение произошло на кухне одной из квартир на 7 этаже 9-этажного жилого дома, которое сопровождалось сильным задымлением этажей. Спасатели спасли домашнего любимца из горящей квартиры и передали хозяину, который был очень благодарен за спасение", — рассказали в ГСЧС.

Спасенный пес около своего хозяина. Фото: ГСЧС
Пожарные спасли собаку от пожара. Фото: ГСЧС

Пожар удалось ликвидировать на площади 20 кв. м. На улицу вывели двух жителей.

Также добавили, что пострадавших нет, а "причину и последствия пожара устанавливают правоохранительные органы".

Пожарная машина возле дома в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожарные на вызове. Фото: ГСЧС
Последствия пожара в Оболонском районе Киева. Фото: ГСЧС
Источник: t.me/dsns_telegram

Напомним, что пожарные спасли женщину из задымленной квартиры. Возгорание произошло из-за оставленной без присмотра пищи на плите.

Также мы сообщали, что 9 июля на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. Над городом видны столбы черного дыма.

Добавим, что в сети появилось видео аварии на заправке в Киеве. Кабриолет Audi TT на скорости протаранил колонку.

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