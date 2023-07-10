В Киеве пожарные спасли собаку от огня: потрясающие кадры
В Киеве пожарные спасли собаку с квартиры, где возник пожар. Там загорелась кухня, что сопровождалось сильным задымлением этажей жилого дома.
Об этом сообщает ГСЧС.
Что известно о пожаре в Киеве
Отмечается, что в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Оболонском районе столицы. Так, на улице Приречной горела квартира.
"Воспламенение произошло на кухне одной из квартир на 7 этаже 9-этажного жилого дома, которое сопровождалось сильным задымлением этажей. Спасатели спасли домашнего любимца из горящей квартиры и передали хозяину, который был очень благодарен за спасение", — рассказали в ГСЧС.
Пожар удалось ликвидировать на площади 20 кв. м. На улицу вывели двух жителей.
Также добавили, что пострадавших нет, а "причину и последствия пожара устанавливают правоохранительные органы".
Напомним, что пожарные спасли женщину из задымленной квартиры. Возгорание произошло из-за оставленной без присмотра пищи на плите.
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