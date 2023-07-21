Могло загинути через "порятунок": оленятко з Київщини отримало новий дім

Врятоване оленя годують з пляшечки. Фото: instagram/wildnimals.ua

На Київщині зоозахисники дивом врятували оленятко від загибелі. До цього тваринка жила у людей, де неправильно харчувалась.

Про це повідомляє Центр порятунку диких тварин.

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Як розповіли зоозахисники, ще зовсім крихіткою його знайшли та забрали до себе люди. Хоча, найімовірніше, десь поряд була його мама.

"Можливо, люди думали тільки про порятунок, але після такого вчинку тварина вже не матиме змоги повернутися у дику природу, бо просто там не виживе", — йдеться у повідомленні.

Через неправильне харчування здоров’я оленяти на ім'я Бембі погіршилось. До Центру порятунку диких тварин маля потрапило вже із розладом травлення, від якого могло загинути.

"Очільниця Центру порятунку Наталія Попова годувала його з пляшечки й доглядала, адже Бембі був зовсім малим. Багато безсонних ночей та хвилювання, але оленя вижило", — розповідають зоозахисники.



Наразі вже молодим оленем Бембі привезли у новий дім — Уманський парк. Там за ним та іншими врятованими тваринами доглядатимуть фахівці. Адже без піклування людей, в дикій природі Бембі не виживе.

Бембі подорослішав. Фото: instagram/wildnimals.ua

Зоозахисники наголошують не поспішати забирати дитинчат тварин, якщо вони на той момент самі. Найімовірніше, мама неподалік.

"Дитинчата вчаться у мами, переймають поведінку, необхідну для виживання. Своїм втручанням ви можете нашкодити ще більше. Особливо, якщо тварина не має ніяких травм", — йдеться у повідомленні Центру.

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