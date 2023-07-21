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Мог погибнуть из-за "спасения": олененок с Киевщины получил новый дом

21 июля 2023 14:54
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Мог погибнуть из-за "спасения": олененок с Киевщины получил новый дом
Спасенного олененка кормят из бутылочки. Фото: instagram/wildnimals.ua
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

На Киевщине зоозащитники чудом спасли олененка от гибели. До этого животное жило у людей, где неправильно питалось.

Об этом сообщает Центр спасения диких животных.

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Как рассказали зоозащитники, еще совсем крохой его нашли и забрали к себе люди. Хотя, скорее всего, где-то рядом была его мама.

"Возможно, люди думали только о спасении, но после такого поступка животное уже не сможет вернуться в дикую природу, потому что просто там не выживет", — говорится в сообщении.

Из-за неправильного питания здоровье олененка по имени Бемби ухудшилось. В Центр спасения диких животных малыш попал уже с расстройством пищеварения, от которого мог погибнуть.

"Глава Центра спасения Наталья Попова кормила его из бутылочки и ухаживала, ведь Бемби был совсем маленьким. Много бессонных ночей и волнений, но олененок выжил", — рассказывают зоозащитники.

Уже молодого оленя Бэмби привезли в новый дом – Уманский парк. Там за ним и другими спасенными животными будут ухаживать специалисты. Ведь без опеки людей, в дикой природе Бэмби не выживет.

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Бэмби повзрослел. Фото: instagram/wildnimals.ua

Зоозащитники призывают не спешить забирать детенышей животных, если они на тот момент сами. Скорее всего, мама неподалеку.

"Дети учатся у мамы, перенимают поведение, необходимое для выживания.
Своим вмешательством вы можете навредить еще больше. Особенно, если у животного нет никаких травм", — говорится в сообщении Центра.

Напомним, спасенный котенок с острова Змеиный получил имя и новый дом.

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