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В Донецкой области правоохранители спасли кабанчика

22 июля 2023 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Донецкой области правоохранители спасли кабанчика
Кабанчик, которого спасли правоохранители. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители Донецкой области спасли кабанчика. Его подобрали кураховские полицейские возле Красногоровки. Они ехали на эвакуацию.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

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Спасение кабанчика

"Истощенное, испуганное, оно бежало по дороге, рискуя попасть под колеса", — говорится в сообщении.

Мать кабанчика, скорее всего, погибла от обстрелов или жары.

Полицейские отряда "Белые ангелы" положили малыша в коробку и доставили в безопасное место. Автомобиль правоохранителей был переполнен людьми, однако это не мешало им спасти животное. Кабанчика уже передали на лечение.

Напомним, в Киевской области зоозащитники чудом спасли олененка от гибели. До этого животное жило у людей, где неправильно питалось.

Также мы писали, что в ночь с 19 на 20 июля российские оккупанты в очередной раз запустили ракеты по мирным жителям Николаева. Из дома, в который попал вражеский снаряд, спасатели чудом вытащили невредимого котенка.

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