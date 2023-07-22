В Донецкой области правоохранители спасли кабанчика

Кабанчик, которого спасли правоохранители. Фото: скриншот с видео

Правоохранители Донецкой области спасли кабанчика. Его подобрали кураховские полицейские возле Красногоровки. Они ехали на эвакуацию.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Читайте также:

Спасение кабанчика

"Истощенное, испуганное, оно бежало по дороге, рискуя попасть под колеса", — говорится в сообщении.

Мать кабанчика, скорее всего, погибла от обстрелов или жары.

Полицейские отряда "Белые ангелы" положили малыша в коробку и доставили в безопасное место. Автомобиль правоохранителей был переполнен людьми, однако это не мешало им спасти животное. Кабанчика уже передали на лечение.

Напомним, в Киевской области зоозащитники чудом спасли олененка от гибели. До этого животное жило у людей, где неправильно питалось.

Также мы писали, что в ночь с 19 на 20 июля российские оккупанты в очередной раз запустили ракеты по мирным жителям Николаева. Из дома, в который попал вражеский снаряд, спасатели чудом вытащили невредимого котенка.