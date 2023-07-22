В Донецкой области правоохранители спасли кабанчика
Правоохранители Донецкой области спасли кабанчика. Его подобрали кураховские полицейские возле Красногоровки. Они ехали на эвакуацию.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Спасение кабанчика
"Истощенное, испуганное, оно бежало по дороге, рискуя попасть под колеса", — говорится в сообщении.
Мать кабанчика, скорее всего, погибла от обстрелов или жары.
Полицейские отряда "Белые ангелы" положили малыша в коробку и доставили в безопасное место. Автомобиль правоохранителей был переполнен людьми, однако это не мешало им спасти животное. Кабанчика уже передали на лечение.
Напомним, в Киевской области зоозащитники чудом спасли олененка от гибели. До этого животное жило у людей, где неправильно питалось.
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