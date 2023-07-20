У його будинок влучила ракета: у Миколаєві дивом врятували кошеня
У ніч з 19 на 20 липня російські окупанти вчергове запустили ракети по мирних жителях Миколаєва. З будинку, в який влучив ворожий снаряд, рятувальники витягли дивом неушкоджене кошеня.
Про це повідомив Telegram-канал Николаевский Ванёк.
Дивовижний порятунок кошеняти у Миколаєві
У ніч з 19 на 20 липня, близько 03:03, росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила у житловий будинок у центрі міста. Снаряд сильно пошкодив будівлю. На місці виникла пожежа, яку ліквідували лише о 07:45.
Попри те, що у Миколаєві водночас зафіксували ще більше десятка пожеж, рятувальники працювали не покладаючи рук і намагалися зберегти якомога більше життів. Так, із будинку, в який влучила ракета, витягли кошеня. Тваринка дивом не постраждала, її власник також вижив.
Врятоване кошеня заспокоїли та нагодували.
Нагадаємо, стало відомо, скільки ракет та дронів випустили росіяни по Одесі та Миколаєву.
Також, кількість постраждалих після обстрілу у Миколаєві суттєво зросла.