У його будинок влучила ракета: у Миколаєві дивом врятували кошеня

З палаючого будинку у Миколаєві врятували кошеня. Фото: telegram/Николаевский Ванёк.

У ніч з 19 на 20 липня російські окупанти вчергове запустили ракети по мирних жителях Миколаєва. З будинку, в який влучив ворожий снаряд, рятувальники витягли дивом неушкоджене кошеня.

Про це повідомив Telegram-канал Николаевский Ванёк.

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У ніч з 19 на 20 липня, близько 03:03, росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила у житловий будинок у центрі міста. Снаряд сильно пошкодив будівлю. На місці виникла пожежа, яку ліквідували лише о 07:45.

Попри те, що у Миколаєві водночас зафіксували ще більше десятка пожеж, рятувальники працювали не покладаючи рук і намагалися зберегти якомога більше життів. Так, із будинку, в який влучила ракета, витягли кошеня. Тваринка дивом не постраждала, її власник також вижив.

Врятоване кошеня заспокоїли та нагодували.

Кошеня одразу після порятунку. Фото: telegram/Николаевский Ванёк.​​​​

Нагадаємо, стало відомо, скільки ракет та дронів випустили росіяни по Одесі та Миколаєву.

Також, кількість постраждалих після обстрілу у Миколаєві суттєво зросла.